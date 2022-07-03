"Навчання" Росії по Кримському мосту призвели до масової ДТП

Російські окупанти провели на Кримському мосту "навчання" своїх військовиків. Як наслідок, там трапилася масштабна ДТП і рух був певний час перекритий.

Ця подія сталася ще 1 липня, проте остаточну версію розвитку подій пропагандисти Кремля оприлюднили лише згодом. Таку можливість їм дав гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

До речі У розвідці потролили Росію та показали технічну документацію Кримського мосту

Як змінювалися версії подій

Про інцидент на мості спершу з'явилися десятки повідомлень і відео в соцмережах. Очевидці одразу почали панікувати й припускати, що міст атакували ЗСУ. Адже там піднялися величезні хмари білого диму.

Тому різні представники російської держави одразу почали давати свої пояснення. Усі заяви кардинально відрізнялися одна від одної:

Рятувальники російського МЧС зробили, ймовірно, найабсурдніше висловлення зі всіх. Вони сказали, що задимлення біля Кримського мосту нібито "пов'язане з горінням трави";

Представники "влади" Криму сказали, що там проводили спеціальні навчання російським Міноборони та Росгвардією.

А ось працівники управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" уже сказали журналістами, що є задимлення та припинення руху через ДТП.



Задимлення Кримського мосту 1 липня / Фото з соцмереж

Аксьонов пояснив, що було на Керченському мосту

А ось головний кремлівський посіпака Криму, вирішив поєднати версії. Він підтвердив, що до хмар диму призвели водночас і навчання, і аварія багатьох автівок. Щодо підпалу трави, то, можливо, навіть йому ця заява МЧС здалася абсурдною.

Коли Україна атакує Кримський міст

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович 1 липня заявив, що Збройні Сили України справді можуть вдарити по цій споруді. Проте наголосив, що це трапиться лише в потрібний момент.

Сентиментів ніхто не відчуває. Треба буде – вдаримо по Кримському мосту, в правильний момент, у потрібний час. Не питання,

– сказав Арестович.

Він також додав, що наразі в нашої армії нібито немає відповідного озброєння. "Але прийде момент і... Далі подивимось. У цій війні вже давно немає жодних обмежень", – підсумував радник.

Раніше – з'явився сайт зі зворотним відліком падіння Кримського мосту: дивіться відео