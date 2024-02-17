Кремль проводить дезінформаційну кампанію проти Зеленського: про це свідчать документи, – WP

У Москві протягом багатьох місяців намагалися "розколоти" взаємини між Володимиром Зеленським і Валерієм Залуженим. Про це свідчать кремлівські документи, які були надані європейською розвідувальною службою.

Мовиться, що адміністрація російського диктатора Владіміра Путіна віддала наказ групі російських політтехнологів. Вони повинні були використовувати соціальні мережі та фейкові новинні матеріали, аби проштовхувати тезу про те, що український президент "істеричний і слабкий", який буцімто боїться, що його "усунуть, тому позбувається небезпечних".

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ІПСО проти Зеленського

Кремлівська вказівка спричинила виникнення близько тисячі публікацій у соцмережах, а також сотень сфабрикованих матеріалів. Їх просували не лише в України, але і в Європі.

Одна з головних тем була присвячена напруженим взаєминам між Володимиром Зеленським і колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це свідчать опрацьовані документи The Washington Post.

Більш ніж 100 документів, які були передані WP, вперше викрили масштаби кремлівської пропаганди, націленої на Зеленського. Метою Кремля було розділити та дестабілізувати українське суспільство.

Враховуючи те, що Залужного наразі немає, а подальша фінансова та оборонна допомога з боку США невизначена, то такі "інформаційно-психологічні операції" викликають переживання. Зокрема, у Києві стурбовані тим, що приховані пропагандистські зусилля Росії можуть почати підривати національну єдність і моральний дух.

Найскладніші часи попереду. Росія вижила і готує нову кампанію, яка складається з трьох основних напрямків: по-перше, тиск на лінію фронту, по-друге, атаки на українську інфраструктуру, і по-третє, ця кампанія дестабілізації,

– анонімно розповів один високопоставлений чиновник.

За даними WP, документи засвідчують те, як у січні 2023 року перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко доручив групі чиновників і політтехнологів створити присутність в українських соцмережах для поширення дезінформації.

Такі зусилля базувалися на попередньому проєкті з підриву підтримки України Заходом, зокрема, у Франції та Німеччині.

Крім того, наприкінці 2022 року, після того, як Україна відкинула російські війська в Харківській і Херсонській областях, Кирієнко зібрав іншу команду, зосереджену на дестабілізації самої України. Про це також свідчать документи.

Як запевняє WP, на зустрічі 16 січня 2023 року Кирієнко виклав чотири ключові цілі для української пропагандистської групи: дискредитація військового та політичного керівництва Києва, розкол української еліти, деморалізація українських військ і дезорієнтація українського населення.

Успіх так званої "команди" мав вимірюватися за ключовими показниками. Водночас зростання кількості відставок та публічних конфліктів було б ознакою досягнення цілей.

Зокрема, документи свідчать про те, що задля збільшення страху і тривоги серед суспільства, втрати нашої держави від війни мали бути перебільшені. Ця "компанія" також проводила щотижневі опитування щодо рівня довіри до Зеленського та військового керівництва країни.

Серед поданих матеріалів також був сфабрикований пост у Facebook про те, що родина загиблого бійця не отримувала жодної допомоги від держави, який набрав понад 2 мільйони переглядів. Ба більше, одним із "топпостів", який повинен був дезорієнтувати суспільство, став фейковий ролик у про те, що головна мета війни влади в Києві це "воювати до останнього українця".

Варто зауважити, що кремлівські пропагандисти так і не змогли відповісти на запити журналістів про коментарі стосовно змісту документів.