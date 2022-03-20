Росія проводить приховану мобілізацію на Кубані та Уралі: люди відмовляються йти на війну
Джерело:Генштаб ЗСУ
Керівництво ЗСУ повідомило про ситуацію на фронті на 25 день війни, яку розпочала Росія. Стало відомо про те, що Росія проводить приховану мобілізацію.
У Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти втратили свій наступальний потенціал. Зокрема, вдалося зупинити просування ворога майже на усіх напрямках.
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Росія проводить приховану мобілізацію
У Генштабі додали, що російські загарбники зазнають втрат, а також мають суттєві проблеми з:
- комплектуванням підрозділів та частин особовим складом,
- логістикою.
Крім того, повідомляють, що Росія почала проводити приховану мобілізацію. Головна мета – поповнення втрат особового складу підрозділів армії агресора. Наразі відомо про такі дії у військових комісаріатах Кубані, Приморського краю, Ярославської області та регіонів уральського федерального округу.
Однак у росіян "неочікувано" виникла серйозна проблема. Місцеві мешканці цих регіонів не прагнуть воювати в Україні. Відомо про масові випадки ухилення від військової служби.
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