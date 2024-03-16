В ООН зібрались через так звані "вибори" на окупованих територіях: які заяви звучали

Рада безпеки ООН 15 березня зібралась на засідання через те, що Росія проводить так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях. Його ініціювала українська делегація.

Розповідаємо, що сказала на засіданні Радбезу ООН Україна, Сполучені Штати. Також щодо квазівиборів висловились в Організації Об'єднаних Націй.

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Що сказали в ООН

Заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що так звані "вибори" в іншій державі-члені ООН без її згоди порушують "принципи, суверенітет та територіальну цілісність".

Посадовиця пригадала, що Генасамблея ООН ухвалила низку резолюцій, які:

засуджують так звані "референдуми" Росії в Криму та у деяких регіонах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей;

визначають, що так звані "референдуми" не мають юридичної сили та не є підставою для будь-якої зміни статусу цих регіонів України.

У цьому контексті спроби Росії провести президентські вибори від сьогодні, 15 березня, по 17 березня в окупованих районах України, що перебувають під контролем Росії, є неприйнятними,

– заявила Розмарі Дікарло.

Вона пригадала, що раніше так звані "вибори" та "референдуми" проводились під примусом, хоча "окупаційна держава, у цьому випадку – Росія, зобов'язана дотримуватися законів України на окупованих територіях".

Яка позиція США

Розмарі Дікарло заявила, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило, що з лютого 2022 року в Україні загинуло 10 703 цивільних осіб, включно з 594 дітьми; зазнали поранень 20 146 мирних людей, включно з 1 316 дітьми. Проте вона додала, що кількість жертв, найімовірніше, значно більша.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що жорстокі обстріли росіян та проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях пов'язані. Вона зауважила, що 15 березня Росія атакувала Одесу ракетами, там загинули та поранились люди. Постійна представниця США при ООН засудила цю атаку росіян.

"Це насильство є необґрунтованим та нерозривно пов'язане з темою, яку ми тут обговорюємо – фіктивними президентськими виборами на тимчасово окупованих територіях України" – наголосила представниця США.

Вона заявила, що це неповага всіх принципів ООН та міжнародного права.

Проведення виборів на території чужої країни без її бажання – це повне порушення принципу суверенітету та територіальної цілісності. Всі, хто відстоює ці принципи, не повинні мовчати,

– сказала Лінда Томас-Грінфілд.

Вона додала, що ніякої легітимності Росія не отримає, адже на квазівиборах немає жодної достойної організації, яка б спостерігала за "виборами".

Постійна представниця США при ООН запевнила, що Штати не визнають будь-яких "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

Україна розповіла в ООН про цинічні дії Кремля

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів, що російська делегація не повинна бути присутньою на засіданні Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Він пояснив, що жодна делегація не підтримала незаконні спроби росіян провести так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях України.

Кислиця зауважив, що Росія знову підриває основи міжнародного порядку – принципи суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності держави. Оскільки Росія порушила норми принципи міжнародного права, це ставить під сумнів легітимність загальних підсумків її так званих "президентських виборів".

Те, що зараз в Росії називається "виборами", не відповідає загальновизнаним демократичним принципам і стандартам. Це не має нічого спільного з вільним і справедливим волевиявленням народу. Це радше самопроголошення Путіна в стерильних умовах відсутності будь-якої конкуренції,

– заявив Кислиця.

Він також додав, що всі потенційні конкуренти російського диктатора вбиті, арештовані або в кращому випадку – покинули країну. Щодо тих, хто все ж братиме участь, то вони й самі не приховують своєї "технічної ролі".

Сергій Кислиця також заявив, що:

повна ізоляція від зовнішнього світу дає Росії змогу фальсифікувати будь-які показники явки й результати виборів, які Путін забажає;

так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях характеризуються залякуванням і примусом місцевого населення ;

; окупанти розробили безліч засобів для досягнення цієї мети: погроза життю, незаконне затримання, відмова в доступі до медичних та соціальних послуг, залякування депортацією та позбавленням майна.

Доповідь Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, представлена у п'ятницю (15 березня – 24 Канал) в Женеві, містить шокуючі докази воєнних злочинів і злочинів проти людяності… Мовиться про тортури й умисні вбивства мирних жителів, зґвалтування й сексуальне насильство, а також злочини проти дітей,

– пояснив Кислиця.

Він процитував доповідь: "Російська влада, переважно групами, проводить обшуки в будинках, іноді по кілька разів. Вони погрожують жертвам і членам їхніх родин зброєю і залякують їх, зокрема – стріляли біля голови чи ніг…".

Сергій Кислиця розповів, що жінки піддаються сексуальному насильству як покаранню за підтримку української влади.

"Просто майте це на увазі, коли посланник Путіна розповідає вам про так зване "вільне народне волевиявлення" на окупованих територіях", – зауважив Кислиця.

Росія маніпулює Радбезом ООН

Заступниця постпреда України Христина Гайовишин заявила на відкритих дебатах з питань методів роботи Радбезу ООН, що його методи й процедури роботи є мішенню для маніпуляцій і зловживань Кремля, що серйозно впливає на ефективність її роботи. Адже Росія:

часто погрожує заблокувати ухвалення щомісячних програм засідань Ради безпеки, якщо заплановано розгляд питання порядку денного "Підтримання миру і безпеки України";

засмічує порядок денний Ради безпеки питаннями, які вона не уповноважена вирішувати: "Наприклад, агресор запросив низку засідань, на яких члени Ради Безпеки мали обговорити теологічні відмінності між різними релігійними конфесіями в Україні".

"Відновити ефективність Радбезу можна, лише усунувши першопричини нинішнього паралічу Ради Безпеки, тобто усунувши з неї агресора, який займає місце Радянського Союзу як постійного члена", – пояснила заступниця Сергія Кислиці.