Ідеальний план повернення Росії у морок вже є

Дугін, який філософ, фашист та ідеолог Росії, а також трохи безумець, без чого, щоправда, не можна було б бути ідеологом у Росії, запропонував гарний план розвитку Росії.

План для боліт за Кремлем

Вважаю, що його треба якнайшвидше реалізувати. І хто цьому плану заважає, той – засланий козачок, який працює на масонів та американську розвідку, на всесвітній конгрес геїв та взагалі мерзенне сорося.

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Не дарма його намагалися підірвати темні сили, але схибили. Очевидно, вся світова закуліса працювала, щоб цей план не став надбанням громадськості і не був реалізований.

Назад в минуле

Думаю, Набіуліна та Греф вже підготували презентацію про те, наскільки цей план хороший для економіки.

А ось і сам план. План прекрасної Росії майбутнього. Ну чудово ж.

Щоб вирішити демографічну проблему Росії одним ударом, треба просто перейти від Модерну до Традиції. І все.

Міста будуть негайно розселені, на землі сформуються міцні православні сім'ї з купою дітей. Розлучення – не те що аборти! – будуть заборонені. Їх не буде. Не можна й усе. Одружився – будь ласкавий і живи до смерті. Раніше треба було думати. За розпусту – багаття. За крадіжку – повішення. За хулу на царя – вічна каторга.

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І лише тонкий гомін знаменних розспівів над "святою Руссю". Без кінця та краю. "Всесвітню Славу ..." Чорні стріли чернечих ходів. "Дружины и семьи, полки и веси". І цар! Щоб усім було радісно та спокійно. Сміливо та весело. Для цього цар.