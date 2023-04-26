Має лише "блакитні шоломи": чому ООН абсолютно недієздатна на міжнародному рівні

США не пустили в Нью-Йорк російських пропагандистів, які супроводжують міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова в ООН. Вони мали акредитацію, але Сполучені Штати тягнули до останнього з візами.

Про це 24 Каналу розказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він зазначив, що росіянам дали візи лише тоді, коли літак злетів і вони вже не змогли полетіти разом із Лавровим.

До теми Як Лавров потрапив в ООН і що зробити, щоб це більше не повторилося

"Він був дуже злим, адже американці використали ті інструменти, які в них є. Адже вони не могли відмовити у візі", – заявив він.

Усе через те, що США мають зобов'язання щодо організації роботи ООН, яка розташована на їх території, адже це екстериторіальний орган.

"І США зобов'язували, що вони не будуть перешкоджати жодним іноземним країнам, іноземним державам, їх дипломатам у висвітленні роботи від організації та в організації роботи від організації", – наголосив Жирнов.

Через це там візи видають навіть представникам Північної Кореї, яких США певний час розглядали як ворогів.

"Але попри це, представник Північної Кореї регулярно приїжджає в ООН для участі в засіданні Генасамблеї та подібних заходах", – розказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії.

Чому ООН неефективна на міжнародному рівні: дивіться відео

Ефективність ООН

Сергій Жирнов зазначив, що через брак кращого, маємо Організацію Об'єднаних Націй.

"І від неї не варто вимагати нічого більшого, адже це організація, яка працює все-таки на основі, в принципі, демократії. Тобто шляхом голосування", – наголосив він.

На його думку, максимум, що робить така організація – це саме організація голосування та обговорення на дипломатичному рівні.

Силового впливу немає

В ООН немає силових форм впливу для приведення своїх рішень в дію. Наприклад, як у суду.

"Суд виносить рішення. Якщо сторона не хоче його виконувати, далі є або судові пристави, або поліція, яка просто силою нав'язує людям виконання цього рішення", – додав ексспівробітник КДБ.

Утім, на міжнародному рівні такого немає.

В Організації Об'єднаних Націй час від часу вони можуть організувати якісь "блакитні шоломи" (миротворців ООН – 24 Канал). І то, ці "блакитні шоломи" – це просто для того, щоби розвести сторони, які воюють,

– сказав він.

І трохи намагатися поспостерігати за тим, як ці сторони дотримуються перемир'я під час якогось збройного конфлікту.

"Але Організація Об'єднаних Націй практично не може організувати якісь спільні збройні сили для нав'язування своєї волі, зокрема, і більшості країн на планеті, в певній іншій країні", – зауважив Жирнов.

Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії підсумував, що це обмеження і з цим треба змиритися, оскільки нічого ліпшого поки що не придумали.

Росія очолює Радбез ООН: що відомо