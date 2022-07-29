росія ретельно готувалася до геноциду в Україні

Роки розпалювання ненависті та розлюднення українців на російському ТБ передбачувано вилилися у масові теракти та геноцид.

вина пропагандистів

Катування і вбивства військовополонених, регулярні безглузді вбивства мирних жителів, як сьогодні в Миколаєві, – все це наслідок багаторічної копіткої роботи Соловйова, Скабеєвої, Симоньян та різноманітних людожерів дрібнішим калібром, які довго й наполегливо переконували російське суспільство, що вкрали вкрай.

Актуально Кривава провокація в Оленівці: росіяни заявили про загибель 40 полонених українців

Кім повідомив нові деталі страшного обстрілу Миколаєва:

Читайте Намагаються приховати тортури, – Генштаб про жахливий обстріл колонії з полоненими в Оленівці

Тепер уже очевидно, що росія ретельно та цілеспрямовано готувалася до цього геноциду. Знищення України та українців стало національною ідеєю сучасної росії.

Також варто уваги – Окупант жорстоко катував українця та опублікував відео: