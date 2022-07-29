росія ретельно готувалася до геноциду в Україні
Джерело:телеграм-канал Дениса Казанського
Роки розпалювання ненависті та розлюднення українців на російському ТБ передбачувано вилилися у масові теракти та геноцид.
вина пропагандистів
Катування і вбивства військовополонених, регулярні безглузді вбивства мирних жителів, як сьогодні в Миколаєві, – все це наслідок багаторічної копіткої роботи Соловйова, Скабеєвої, Симоньян та різноманітних людожерів дрібнішим калібром, які довго й наполегливо переконували російське суспільство, що вкрали вкрай.
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Кім повідомив нові деталі страшного обстрілу Миколаєва:
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Тепер уже очевидно, що росія ретельно та цілеспрямовано готувалася до цього геноциду. Знищення України та українців стало національною ідеєю сучасної росії.
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