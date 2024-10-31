Росія на рівні розвідок підтвердила Заходу, що Північну Корею залучено до війни, – Зеленський

Війська Північної Кореї вже перебувають у безпосередній близькості до кордону з Україною. Росія підтвердила великим країнам, що КНДР залучено до війни.

Про це в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS повідомив Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

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Участь КНДР у війні проти України

Володимир Зеленський зауважив, що проти України офіційно воюють дві держави.

Це офіційне залучення військових. Це не просто передача артилерійських снарядів. Це не просто допомога відповідною кількістю ракет. Це не просто залучення технічного персоналу, невійськових до роботи на тих чи інших заводах,

– сказав він.

Президент вказав, що це конкретні війська Північної Кореї, які готуються до війни з Україною.

"РФ в контактах на рівні розвідок з іншими партнерами підтвердила, що Північна Корея залучена. Офіційно підтвердила на своєму рівні великим країнам", – повідомив Зеленський.

Володимир Зеленський повідомив, що частина військ КНДР готується у Курській області, а частина вже прибула на окуповані українські території.