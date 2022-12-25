Росія на Різдво знову вдарила ракетами по Краматорську
Джерело:Олександр Гончаренко
Російські військові вдень 25 грудня завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Війська агресора вкотре атакували місто за останні дні.
Окупанти випустили по Краматорську відразу три ракети. Мер Краматорська Олександр Гончаренко зазначив, що три ракети росіян вдарили по промисловій зоні міста.
До речі У Росії загалом залишилося 460 ракет: Арестович закликав не ігнорувати повітряну тривогу
Росія обстріляла промислову зону Краматорська
За попередньою інформацією, без жертв. Водночас він наголосив, що небезпека не минула, а відтак слід перебувати в укриттях.
Зазначимо, що Росія вдруге за цей тиждень завдала ракетного удару по Краматорську.
Що відомо про попередню атаку по Краматорську
Російські військові у четвер, 22 грудня, атакували Краматорськ. Атака окупантів відбулася під час масштабної повітряної тривоги. Війська агресора завдали два ракетних удари по Краматорську.
Одна російська ракета поцілила у будівлю школи-інтернату, інша – по території промзони одного з підприємств міста. Обійшлося без жертв. Також ударною хвилею пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків.
Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що росіяни, окрім Краматорська, обстріляли Часів Яр і Курахове. У Часовому Яру 1 людина загинула, 2 поранено, пошкоджено будинки – всього по місту прилетіло близько 15 снарядів.
Яка ситуація в Донецькій області
- Станом на ранок 25 грудня у Донецькій області вночі та вранці росіяни продовжували стріляти по всій лінії фронту. На Волноваському напрямку знову під обстрілами опинився Вугледар та околиці міста.
- На Донецькому напрямку також ніхто не постраждав. Уночі тривали обстріли Мар'їнської громади: пошкоджено Максимільянівську міськраду, зафіксовано прильоти по Мар'їнці та Красногорівці. Зранку під вогонь потрапили Орлівка Очеретинської громади та Авдіївка – пошкоджено лікарню.
- На Горлівському напрямку ракетного удару зазнало Предтечине Костянтинівської громади – 1 людина поранена, 4 будинки пошкоджено. У Бахмуті поранено 5 цивільних, пошкоджено 1 будинок.
- На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади – цього разу обійшлося без постраждалих.