Росія на Різдво знову вдарила ракетами по Краматорську

Російські військові вдень 25 грудня завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Війська агресора вкотре атакували місто за останні дні.

Окупанти випустили по Краматорську відразу три ракети. Мер Краматорська Олександр Гончаренко зазначив, що три ракети росіян вдарили по промисловій зоні міста.

До речі У Росії загалом залишилося 460 ракет: Арестович закликав не ігнорувати повітряну тривогу

Росія обстріляла промислову зону Краматорська

За попередньою інформацією, без жертв. Водночас він наголосив, що небезпека не минула, а відтак слід перебувати в укриттях.

Зазначимо, що Росія вдруге за цей тиждень завдала ракетного удару по Краматорську.

Що відомо про попередню атаку по Краматорську

Російські військові у четвер, 22 грудня, атакували Краматорськ. Атака окупантів відбулася під час масштабної повітряної тривоги. Війська агресора завдали два ракетних удари по Краматорську.

Одна російська ракета поцілила у будівлю школи-інтернату, інша – по території промзони одного з підприємств міста. Обійшлося без жертв. Також ударною хвилею пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що росіяни, окрім Краматорська, обстріляли Часів Яр і Курахове. У Часовому Яру 1 людина загинула, 2 поранено, пошкоджено будинки – всього по місту прилетіло близько 15 снарядів.

Яка ситуація в Донецькій області