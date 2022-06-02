Росія ризикує сповільнити темп просування на Донбасі, – британська розвідка

Попри те, що росіяни взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька, головна дорога населеного пункту досі залишається під контролем України. Щоб здійснювати подальші локальні прориви, окупанти підтягують в район все більше артилерії.

Про це 2 червня повідомила розвідка Великої Британії. У твітері представники відомства зазначили, що бойові дії на Донбасі не обійшлися без втрат російських військових. Це підтвердили й в Генштабі ЗСУ.

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Окупанти планують форсувати Сіверський Донець

Переправа через річку Сіверський Донець, яка є природним бар’єром на шляху просування ворожих військ, – це життєво важлива ціль для окупантів. Встановивши контроль над переправою, росіяни зможуть зосередити зусилля на Донецькому напрямку.

Британська розвідка наголошує, що потенційними місцями переходу через Сіверський Донець можуть стати території між Сєвєродонецьком та сусіднім Лисичанськом. Також окупанти можуть просуватися нещодавно захопленим Лиманом.

За даними британських експертів, в обох місцях лінія річки все ще залишається під контролем українських військ, які зруйнували існуючі мости, щоб уповільнити наступ ворожих військ.

Ймовірно, Росії знадобиться коротка тактична пауза, яка дасть змогу переналаштуватися на протилежні переправи через річку,

– додає розвідка.

Окрім того, росіянам доведеться продумати наступні атаки на Донецьку область, щоб обійти оборонні позиції, підготовлені Збройними Силами України. У відомстві наголошують, що в такому разі загарбники ризикують втратити темп, який наростили на Донбасі за останній тиждень.

Сєвєродонецьк та Лисичанськ потрібні Росії для того, щоб повністю захопити Луганську область та вийти до адмінкордону з Донецькою областю. Це одна з підзадач російської армії в Україні.

Це вже не перша спроба росіян форсувати річку Сіверський Донець. Проте через звивистий ландшафт з крутими берегами та порослим лісом – зробити це не так просто. А знайти вдале місце для переправи практично неможливо.

Раніше окупанти пробували переправитися через селище Білогорівка. Утім, усі спроби закінчилися чималими втратами. На березі річки, та й в самій водоймі, тепер "покояться" близько сотні одиниць військової техніки – танки, броньовані машини та навіть катери. Сподіваємося, що наступ, про який попереджає британська розвідка, виявиться таким же затратним для російської армії, як і попередні спроби форсувати Сіверський Донець.

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