Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи під Ізюмом, – британська розвідка

Росія планує використати Ізюм на Харківщини як плацдарм для атаки на Донбас з півночі. Туди окупанти стягують свої війська.

Саме з Ізюма для російських окупантів відкриваються дві дороги. Одна – на Слов'янськ та Краматорськ, який поруч. Друга дорога – на Барвінкове, звідки можна буде зайти українським силам в Слов'янську з тилу.

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Для атаки та просунення вздовж північної осі Донбасу, Росія розгорнула під Ізюмом 22 батальйонні тактичні групи. Такі дані наводить британська розвідка.

Зазвичай на Росії кожна батальйонна тактична група має приблизно 600 – 800 офіцерів та солдатів, з яких приблизно 200 піхотинців, оснащених транспортними засобами, які, зазвичай, включають приблизно 10 танків і 40 бойових машин піхоти. Відтак для атаки росіяни зібрали від 13 до 18 тисяч військових та близько однієї тисячі бронетехніки.Загалом Росія в серпні 2021 року заявляла про наявність 170 батальйонних тактичних груп. Скільки з них залишилося після 70 днів війни проти України – достеменно невідомо.

У британській розвідці зазначають, що поки ціллю російських загарбників є захопити Краматорськ та Сєвєродонецьк.

"Захоплення цих місць консолідує російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для їх зусиль по відсіканню українських сил у регіоні", – заявили у британській розвідці.

Про наступ зі сторони Ізюму в сторону Слов'янська підтверджують і у Генштабі ЗСУ. Там повідомили, що 3 травня противник намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту Довгеньке. Воно на трасі між Ізюмом та Слов'янськом якраз на кордоні Харківської та Донецької областей. Але успіху не мав.

Варто додати, що 3 травня лише на території Донецької та Луганської областей було відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (три з них – реактивні системи залпового вогню), п’ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять одиниць автомобільної техніки противника. Є у противника втрати й на інших напрямках.

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