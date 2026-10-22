Як біля резиденції Путіна на Валдаї: біля "Алабуги", де виробляють БпЛА, є уже 33 позиції ППО

Росія розгорнула щонайменше 33 позиції ППО навколо заводу з виробництва "Шахедів" в татарстанській "Алабузі". Рівень захисту підприємства зрівнявся з охороною резиденції Володимира Путіна на Валдаї.

Супутникові знімки від 21 жовтня свідчать про появу бетонних веж і спеціальних подіумів для комплексів "Панцир" та "Тор", пише "Радіо Свобода". Крім того, на території підприємства є вишки для великокаліберних кулеметів і встановили конструкції для натягування антидронових сіток над цехами.

Як зміцнюють та розширюють "Алабугу"

За даними розслідувачів, завод став одним із найбільш захищених від ударів безпілотників об'єктів у всій Росії. Більше позицій протиповітряної оборони облаштували хіба що в Москві та Московській області, де з початку повномасштабної війни побудували понад 100 точок для систем ППО.

Паралельно з посиленням оборони в "Алабузі" активно розширюють виробничі потужності для випуску дронів типу "Герань". Наприкінці серпня супутники зафіксували будівництво щонайменше 10 нових наземних цехів, десятків складів, а також підземних приміщень загальною площею 42 тисячі квадратних метрів.

"Алабуга" / "Радіо Свобода"

Нагадаємо, що біля резиденції російського диктатора на Валдаї звели нові башти для систем протиповітряної оборони. Загалом у районі резиденції вже налічують близько 30 таких башт. Найближча споруда розташована лише за 400 метрів від диктаторського будинку.