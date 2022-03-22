Росія розгорнула більше наземних сил на півдні Білорусі: супутникове фото
22 березня 2022 , 03:39Читать новость на русском
Джерело:твітер Джека Детча
Загроза наступу Росії зі сторони Білорусі досі висока. Згідно з опублікованими фото з супутника, країна-агресорка розгортає на півдні Білорусі наземні сили.
Росія стягує військову техніку в Гомельську область, що межує з Чернігівщиною.
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Нові військові намети та обладнання з'явилися у селищі Дублін в Гомельській області. Росіяни розмістили там бойову техніку.
Це селище розташоване за менш ніж 30 кілометрів від українського кордону.
Росія стягує техніку в Гомельську область / Фото з твітеру Джека Детча
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