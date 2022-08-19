"Смертники" на чергуванні: як росія вкотре вирішила налякати противників тупістю

А ось перекидання МіГ-31 з "Кинджалами" у калінінградську область, воно що має дати, окрім заголовків російських ЗМІ?

Багато гонору без приводу

калінінградська область – це маленький клаптик землі, повністю накритий (багаторазово засобами різної дальності та характеристик) як засобами розвідки НАТО, так і різними видами ППО.

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І тут треба підняти літак, відлетіти в море (де також кораблі НАТО), там розігнатися, набрати висоту та пустити ракету.

В хованки зіграти не вийде

Може, можна там десь сховати у лісопосадці або у щільній забудові пускову наземного "Іскандера". Може, поставити десь "Смерчі" тихенько вийде і вчасно вивести їх для удару кудись.

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Але МіГ-31 (великий літак, хоч це й неважливо) нікуди не сховаєш на тому клаптику землі. Тим паче на ньому не злетиш непомічено і не повиписуєш годину піруети.

Під час війни МіГ-31 там – смертник. Ну а лякати треба тим, що противник вважатиме страшним, а не тупим.

P. S. Крим – це Україна.

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