Несумісні із цілями, – Плетенчук про ЗРК С-500, які Росія завезла в Крим

Силам оборони вдається регулярно атакувати територію тимчасово окупованого Криму. Там росіяни розміщують свою військову техніку зокрема ЗРК С-300 та С-400, а також нещодавно з'явилися С-500.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що противник привіз на територію Криму С-500 "Прометей". Відомо, що показники його роботи не набагато успішніші від старіших видів таких ЗРК.

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Робота С-500

Дмитро Плетенчук зазначив, що не слід недооцінювати ворога. Комплекс С-500 має досить високі технічні характеристики.

Однак принципи, на яких побудована вся система роботи (ЗРК – 24 Канал), не сумісні з тими цілями, які росіяни намагаються збивати,

– сказав речник ВМС.

Він пояснив, що проблема росіян не в тому, що вони погано наводять С-500 на ціль, адже це найновітніша система, яка ще проходить випробування. Окупанти застосовують цей комплекс проти ракет, яким понад 30 років.

"Це принципова різниця. Не буду розкривати всіх подробиць, але їм (ЗРК – 24 Канал) насправді складно боротись з ними", – зазначив Дмитро Плетенчук.