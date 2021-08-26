Росія в розпачі, – Чубаров про реакцію Лаврова на Кримську платформу

Реакція Кремля на проведення в Києві саміту Кримської платформи є проявом розпачу. Адже, попри всі світові події, питання деокупації півострову знову піднялося на перші рядки порядку денного.

І це, звісно, Росії дуже не подобається. Таку думку висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Чубаров: Росія бачить, що її тактика щодо Криму не виправдалася

Очільник міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав Кримську платформу "порожньою русофобською акцією".

"Що стосується висловлювань пана Лаврова, то російське керівництво взагалі в розпачі", – заявив Чубаров.

За його словами, Росія бачить, що її тактика щодо півострова не виправдалася. Там розраховували на те, що з часом світ почне звикати, а потім і поступово визнавати де-факто спробу окупації Криму. Втім у світі навпаки дуже чітко іде лінія на невизнання та на пошук і здійснення дій, які змусили б Кремль повернутися в межі міжнародного права.

Лавров та інші відчувають, що до цього дійде. А коли дійде, то вони мають пересісти на лаву підсудних,

– відзначив політик.

Голова Меджлісу не вважає, що Кремль не може помститися Україні за Кримську платформу більше, ніж це й так відбувається зараз. Адже Росія вже:

розв'язала війну проти України і вбиває наших людей;

кидає громадян України, які живуть в окупованому Криму, за ґрати;

системно переслідує корінний народ Криму, витісняючи його за межі півострова.

"Щодо інших учасників саміту Росія буде знаходити різні моменти для того, щоб десь вдарити", – припустив Чубаров.

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