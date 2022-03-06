Росія розплатиться за кожен день війни: у СБУ підтримали українців у новий день спротиву

У Службі безпеки України підкреслили, що окупанти поплатяться за кожен день війни у нашій країні.

У СБУ переконані, що рано чи пізно настане той момент, коли Росія буде вимушена поплатитися за війну, яку вона оголосила Україні.

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За сльози наших дітей і жінок. За смерті наших захисників. За зруйновані міста та села,

– підкреслили в СБУ.

У структурі підкреслили, що міста та села ми неодмінно відбудуємо. А сама Україна відродиться знову. А все тому, що попри війну в ній виростає нове покоління.

"Покоління тих, хто стоятиме за свою країну не просто до останнього подиху, а до Перемоги! З новим днем спротиву, Україно!", – йдеться у повідомленні.

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