Росія розпочала атаку "Шахедами" та балістикою: які області зараз під загрозою

Увечері 12 лютого російська армія запустила дрони по території України. Небезпека існує для кількох областей, в напрямку яких рухаються БпЛА.

У разі небезпеки у вашому регіоні не наближайтеся до вікон та дбайте про свою безпеку. Де зараз пролітають російські дрони-каміказде, розповідає 24 Канал в цьому матеріалі.

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