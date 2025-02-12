Росія розпочала атаку "Шахедами" та балістикою: які області зараз під загрозою
Увечері 12 лютого російська армія запустила дрони по території України. Небезпека існує для кількох областей, в напрямку яких рухаються БпЛА.
У разі небезпеки у вашому регіоні не наближайтеся до вікон та дбайте про свою безпеку. Де зараз пролітають російські дрони-каміказде, розповідає 24 Канал в цьому матеріалі.
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БпЛА на межі Сумської та Харківської областей, курсом на захід. Полтавщина – загроза застосування ударних БпЛА Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА. Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА. Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА. Ворожі дрони в акваторії чорного моря курсом на Одещину. Оновлення щодо шахедів: Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА. Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА! "Шахеди"в Запорізькій області в районі обласного центру курсом на північ. Запоріжжя та Дніпропетровщина – загроза застосування БпЛА. Сумська, Харківська, Запорізька, Херсонська області – активність ворожих БпЛА, можлива робота ППО.
БпЛА на межі Сумської та Харківської областей, курсом на захід.
Полтавщина – загроза застосування ударних БпЛА
Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА. Ворожі дрони в акваторії чорного моря курсом на Одещину.
Оновлення щодо шахедів:
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!
"Шахеди"в Запорізькій області в районі обласного центру курсом на північ.
Запоріжжя та Дніпропетровщина – загроза застосування БпЛА.
Сумська, Харківська, Запорізька, Херсонська області – активність ворожих БпЛА, можлива робота ППО.