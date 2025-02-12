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24 Канал Новини України Росія розпочала атаку "Шахедами" та балістикою: які області зараз під загрозою
12 лютого, 21:05
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Росія розпочала атаку "Шахедами" та балістикою: які області зараз під загрозою

Дар'я Смородська

Увечері 12 лютого російська армія запустила дрони по території України. Небезпека існує для кількох областей, в напрямку яких рухаються БпЛА.

У разі небезпеки у вашому регіоні не наближайтеся до вікон та дбайте про свою безпеку. Де зараз пролітають російські дрони-каміказде, розповідає 24 Канал в цьому матеріалі.

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21:37, 12 лютого

БпЛА на межі Сумської та Харківської областей, курсом на захід.

21:36, 12 лютого

Полтавщина  – загроза застосування ударних БпЛА

21:21, 12 лютого

Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:16, 12 лютого

Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:14, 12 лютого

Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА. Ворожі дрони в акваторії чорного моря курсом на Одещину.

21:05, 12 лютого

Оновлення щодо шахедів:

  • БпЛА в Дніпропетровській області. Курсом північно-західним.
  • БпЛА в центрі Харківщини. Курсом на південь.
21:02, 12 лютого

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА

20:42, 12 лютого

Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.

20:40, 12 лютого

Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!

20:24, 12 лютого

"Шахеди"в Запорізькій області в районі обласного центру курсом на північ.

20:19, 12 лютого

Запоріжжя та Дніпропетровщина – загроза застосування БпЛА.

19:57, 12 лютого

Сумська, Харківська, Запорізька, Херсонська області – активність ворожих БпЛА, можлива робота ППО.