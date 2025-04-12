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24 Канал Новини України Росія розпочала атаку "Шахедами": тривога на Київщині, в яких областях існує небезпека
12 квітня, 20:57
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Росія розпочала атаку "Шахедами": тривога на Київщині, в яких областях існує небезпека

Дар'я Смородська

12 квітня Росія запустила групи "Шахедів" по Україні. Внаслідок цього в кількох областях оголосили повітряну тривогу. Ворог знову тероризує дронами цивільне населення України.

Не нехтуйте своєю безпекою та не знімайте роботу ППО. Про те, де рухаються ворожі дрони-камікадзе, 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ

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Де зараз існує небезпека через "Шахеди"

21:54, 12 квітня

Київська область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:39, 12 квітня

БпЛА у Сумській та Чернігівській областях рухаються у південно-західному напрямку.

21:02, 12 квітня

Декілька груп ворожих БпЛА рухаються із Сумської в Чернігівську область.

20:46, 12 квітня

Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.

20:40, 12 квітня

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА