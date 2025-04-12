Росія розпочала атаку "Шахедами": тривога на Київщині, в яких областях існує небезпека
12 квітня Росія запустила групи "Шахедів" по Україні. Внаслідок цього в кількох областях оголосили повітряну тривогу. Ворог знову тероризує дронами цивільне населення України.
Не нехтуйте своєю безпекою та не знімайте роботу ППО. Про те, де рухаються ворожі дрони-камікадзе, 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
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Де зараз існує небезпека через "Шахеди"
Київська область – загроза застосування ударних БпЛА. БпЛА у Сумській та Чернігівській областях рухаються у південно-західному напрямку. Декілька груп ворожих БпЛА рухаються із Сумської в Чернігівську область. Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА. Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА
Київська область – загроза застосування ударних БпЛА.
БпЛА у Сумській та Чернігівській областях рухаються у південно-західному напрямку.
Декілька груп ворожих БпЛА рухаються із Сумської в Чернігівську область.
Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА