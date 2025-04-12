Росія розпочала атаку "Шахедами": тривога на Київщині, в яких областях існує небезпека

12 квітня Росія запустила групи "Шахедів" по Україні. Внаслідок цього в кількох областях оголосили повітряну тривогу. Ворог знову тероризує дронами цивільне населення України.

Не нехтуйте своєю безпекою та не знімайте роботу ППО. Про те, де рухаються ворожі дрони-камікадзе, 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Де зараз існує небезпека через "Шахеди"