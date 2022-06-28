Росія розпочала новий етап війни в Україні

Удар по Кременчуку – новий етап війни. Зазнаючи колосальних втрат на фронті, рашисти починають концентруватися на знищенні мирного населення.

Намагаються сіяти паніку серед простих людей, думаючи, що внутрішній тиск зляканих людей змусить владу піти на капітуляцію.

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Це тероризм

Це вже не "війна", це тероризм. І ми знову повертаємось до того, про що говорили у лютому. Нам потрібна ППО, авіація і, бажано, пряма участь Заходу у війні.

Що, мишебрати, це вкладається у вашу грьобану концепцію про "єдиний народ"?

У ТРЦ, по якому вдарила Росія, було понад 1000 осіб / Фото ДСНС

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Як працює рашистська ракета Х-22, якою розбомбили ТРЦ у Кременчуці: дивіться відео