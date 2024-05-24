В ядерних навчаннях Росії є важливий нюанс, – ексспівробітник СБУ

Владімір Путін знову приїхав до Білорусі, де зустрінеться з Алєксандром Лукашенком. Однією з можливих тем обговорення між ними може стати питання ядерної зброї, яка розміщена на території країни.

Крім того, Мінськ може бути залучений до навчань із застосуванням цієї зброї. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що Білорусь постійно бере участь у навчаннях з Росією як на більш паритетних засадах, так і на другорядних ролях. Проте спільні навчання Росії та Білорусі відбуваються постійно.

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Це була "гра з пістолетом"

Росія провела перший етап нестратегічних тактичних навчань із застосуванням ядерної зброї. Також було заявлено, що повітряно-космічні сили Росії проведуть навчання з балістичними ракетами "Іскандер" та аеробалістичними "Кинджалами".

Проте у навчаннях Росії є важливий нюанс. Зараз росіяни демонструють свої "Іскандери", тягають їх туди-сюди, розгортають та згортають. Проте в чому сенс проведення навчань з ядерною зброєю? Російська ядерна зброя завжди з часів Радянського Союзу зберігалася окремо від носіїв. Якщо порівняти з пістолетом, то він зберігається окремо від набоїв до нього – на відстані декілька десятків і навіть сотні кілометрів,

– зауважив ексспівробітник СБУ.

Путін 23 травня приїхав до Білорусі, де ввечері проведе зустріч з Лукашенком. За офіційною версією, вони мають обговорити "подальший розвиток" відносин між країнами, "стратегічне партнерство" та "ключові теми міжнародного порядку денного".

Тому всі ці навчання завжди вони мали на меті розробити спільну кооперацію між військами, які можуть запускати ядерну зброю, та військами, які зберігають її. На території Росії близько 12 таких об'єктів, які мають назву "об'єкт "С" – вони найбільш утаємничені та захищені. До них має допуск обмежена кількість посадовців.

Відповідно боєголовки, за його словами, потрібно завантажити, привезти на місце пуску. Також на місце пуску повинна приїхати установка, потім все це необхідно "прикрутити" одне до одного і тоді боєголовки будуть готові до запуску.

"Таких навчань не було. Насправді була "гра з пістолетом". Дістали пістолет, поклацали ним, але набої не діставали. Тому цю історію можна розглядати як чергові погрози, чергові залякування, черговий акт безглуздої "вистави" під назвою "ми вас всіх зітремо в радіоактивний попіл", – пояснив Іван Ступак.

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