Росія розпорошує депортованих українців по всій своїй території, – Зеленський

Загарбники проводять примусову депортацію українців з тимчасово окупованих територій у Росію. Така злочинна дільність росіян є однією з ознак геноциду.

Примусове вивезення мирних людей до Росії – один з багатьох злочинів, які російські окупанти здійснюють в Україні. Ворог хоче зламати наш народ та змусити наших працьовитих людей підіймати з глибокого дна депресивні райони Росії.

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Депортація українців

Як повідомив Володимир Зеленський у зверненні до українців, через війну близько 12 мільйонів наших громадян були змушені покинути свої домівки. З них близько 5 мільйонів виїхали за кордон, абсолютна більшість – це жінки та діти. Кожного дня Україна робить усе можливе, щоб повернути їх додому, де буде спокійно та безпечно.

Втім, частину українських громадян повернути буде важче. Мова йде про тих, кого росіяни вивозять до своєї країни, забираючи документи та намагаючись позбавити права на хороше майбутнє.

Примусова депортація – це один з найбільш підлих злочинів, які російські окупанти вчиняють проти українського народу. Особливо боляче за понад 200 тисяч дітей, яких рашисти збираються розкидати по своїх сім'ях.

Це й сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми родинами. Російська держава розпорошує цих людей по своїй території, поселяє наших громадян, зокрема, у віддалених регіонах. Мета цієї злочинної політики – не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну й не могли повернутися,

– сказав президент.

Війна Росії проти України: коротко про головні події

Російські окупанти здійснили ракетний удар по території України. Однією з мішеней ворога була залізниця. Як заявив глава Укрзалізниці Олександр Камишін, по Бескидському тунелю удару не було, але ворогу вдалося пошкодити колії.

Прикордонні райони Сумської області знову опинилися під ворожим вогнем. Рашисти після мінометів, артилерії та авіації додумалися скидати на мирних мешканців саморобні вибухівки з безпілотників.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до народу України