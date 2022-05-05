Росія розповідає казки про "оточення Маріуполя", але Соловйов не наважився бути там без захисту

Росія продовжує розповідати про "взяття" Маріуполя. Для красивої картинки окупанти посилають туди пропаганлистів.

Росіянам доводиться вигадувати міфи, щоб їхня внутрішня пропаганда хоч на когось спиралась. Про це розповів радник Офісу Президента Сергій Лещенко.

До речі Росія бреше, що візит Джолі у Львів організували, аби відволікти від теми "Азовсталі"

Соловйов не насмілився поїхати в Маріуполь без захисту

В окупований Маріуполь прибув топпропагандист Володимир Соловйов. Лещенко зауважив, що росіянин чомусь не ходить по місту без бронежилета чи шолома. Хоча загарбники вже не перший тиждень стверджують, мовляв, все контролюють в цьому місті.

Соловйов стоїть біля комбінату Ілліча. За його ж власними твердженнями, там ніби "все мало бути добре". Однак пропагандист не ризикнув перебувати там без захисту. При тому, що його співрозмовник стоїть без шолома.

До слова, мережа спалахнула жартами, коли українці дізнались про приїзд Соловйова. Вони наголосили, що окупанта там зустріне Кобзон.

Останні зашквари Соловйова

На початку березня Соловйов проговорився, що не вірить в успіх росіян. Він знає, що їх у будь-якому випадку буде ненавидіти та цуратись весь західний світ. Тим більше пропагандист вже тоді потрапив під санкції. Він визнав, що закінчити війну із заявленими цілями окупанти не зможуть, це приведе до краху Росії. Показово, що згодом цей ефір у Кремлі видалили.

Також рупор пропаганди Кремля відреагував на затоплення крейсеру "Москва" в Чорному морі. Він, ледь не плачучи, сказав, що скаженіє від того, що сталося. Далі Соловйов заговорив про вразливі місця судна та якісь "родові травми" та зазначив, що не розуміє, як судно можна було втратити.

Наприкінці квітня російська спецслужба ФСБ звинуватила Україну в підготовці замаху на пропагандистів, серед яких нібито був і Соловйов. Служба безпеки України наголосила, що це черговий фейк.

Детальніше – Стало відомо, для чого Соловйов їздив в Маріуполь: