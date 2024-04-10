Намагаються вбити двох зайців: що означають ІПСО Росії про "захід в Роботине"
Українські Сили оборони спростували інформацію, що росіяни нібито "зайшли в Роботине" Запорізької області. Це традиційне ІПСО ворога, що має дві мети.
Про це у розмові з 24 Каналом зазначив військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що насправді може відбуватися на цьому відтинку.
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Як діє російське ІПСО
Розповсюджуючи подібну дезінформацію, росіяни, по-перше, хочуть підняти так званий бойових дух своєї армії, вважає Жданов. Окупанти хочуть продемонструвати їхньому суспільству "перемоги". По-друге, деморалізувати українців.
"Це деморалізація нашого суспільства в плані того, що вони "отримують перевагу за перевагою" на фронті. Справа в тому, що в Роботиному немає де закріпитися. Там суцільна кам'яна пустеля – це все, що залишилося від населеного пункту", – пояснив він.
Військовий експерт додав, що час від часу у даний населений пункт прориваються ворожі ДРГ. Вони діють за принципом того ж ІПСО, тобто як тільки заїжджають – намагаються облаштувати якісь укріплення, але їх "зустрічають" наші Сили оборони.
Наші війська розпочинають полювання на ці бронегрупи. І, як я знаю, якщо одному чи двом піхотинцям вдалося вийти з Роботиного, то це для них (росіян – 24 Канал) щастя. А так усе спалюється: і бронетехніка, і особовий склад,
– додав Жданов.
Зазначимо, військові 65 окремої механізованої бригади наголосили, що ситуація біля Роботиного залишається під нашим контролем. Українські захисники продовжують тримати оборону біля цього населеного пункту.
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