Путін віддав наказ, що свідчить про його намір боротись із Заходом: до чого готуватись

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Владімір Путін розширює програми військово-патріотичного виховання молоді, що свідчить про потенційне протистояння з НАТО. Однак на цьому етапі рано говорити про бойові дії.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що і Росія, і НАТО зараз можуть мобілізовувати різноманітні ресурси, що також можна назвати протистоянням. Мовиться і про мобілізаційний ресурс, і про ідеологічну підготовку молодого покоління.

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До чого варто готуватись

За словами політолога, протистояння з НАТО може мати різні фази. Протистояння може означати готовність до бойових дій, а не самі бойові дії. Мобілізація ресурсів (озброєння та людський потенціал) – це теж протистояння.

ЄС теж каже, що треба бути готовим з Росією, але це не означає, що він завтра планує воювати. Натомість будуть виділяти сотні мільярдів євро, щоб бути готовим,

– наголосив Вігірінський.

Політолог наголосив, що розширення програми виховання молоді свідчить про те, що в Кремлі усвідомлюють, що особовий склад окупаційних військ вичерпується. Відповідно, російська молодь повинна пройти базову військову підготовку та повернутись у цивільне життя, але мати навички для випадку майбутньої війни.

Молодь вже готують до дисципліни та стійкості до політичного режиму в країні-агресорці. Цим і займається російська пропаганда, ідеологічно опрацьовуючи населення.

Кремлю потрібно, щоб молодь розділяла "традиційні" цінності, за які говорив Путін у 2022 році, про те, що є добром, а що злом, де є друзі, а де вороги. Це теж один з елементів підготовки,

– зазначив він.

Протистояння на теперішньому етапі означатиме вилучення ресурсів і Росії, і Заходу з соціальної сфери для сфери ВПК, яка демонструватиме, чи варто противнику "влізати" у можливу війну, чи не варто. Саме тому Путін зосереджує свої сили на великій сухопутній армії, яка здатна вести континентальну війну.

Вігірінський додав, що Кремль також може мати на меті навчити молодь до сучасної війни, де військові застосовують новітні технології, де штурми та наступи супроводжуються підтримкою дронів.

Росіяни зараз переймають наш досвід, який ми демонструємо. Креативний клас теж важливий, але не менш важливий, ніж кількісний. Росія перебудовує свою армію,

– сказав політолог.

До речі, керівники європейських держав не раз наголошували про можливу війну з Росією за межами України. Країна-агресорка може спровокувати різного роду протистояння з НАТО, а у разі прямого військового зіткнення особливу увагу Путін може звернути на країни Балтії та Сувальський коридор.