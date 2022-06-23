Росія сама могла "бомбанути" НПЗ під Ростовом: на це є дві причини

У Росії пролунав вибух на Новошахтинському нафтопереробному заводі у Ростовській області, який став наслідком пікірування невстановленого безпілотного літального апарату.

Не все так однозначно

Російська сторона поспішила звинуватити в цій атаці Україну, але не змогла пояснити, як так вийшло, що український безпілотний літальний апарат опинився в повітряному просторі Росії, пройшовши протиповітряну оборону.

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Від Новошахтинського нафтопереробного заводу до найближчого розташування Збройних Сил України не менше 150 кілометрів по території, яку тимчасово контролюють російські окупаційні війська. На цій території є ешелонована протиповітряна оборона, пройти повз яку досить складно, якщо не сказати більше – неможливо.

Тобто, заявляючи про те, що по Новошахтинському нафтопереробному заводу завдав удару український безпілотний літальний апарат, російські офіційні особи розписуються в тому, що російська протиповітряна оборона неефективна. Звісно, ​​за майже чотири місяці в Україні ми неодноразово могли бачити підтвердження того, що російська протиповітряна оборона працює, м'яко кажучи, не відповідаючи своїм характеристикам. Але...

Але, з іншого боку, в цьому інциденті цілком могла бути зацікавлена ​​і сама ж Росія. Зокрема, таким чином росіяни можуть приховувати розкрадання нафтопродуктів з підприємств нафтової промисловості й на подібні інциденти списувати масштабні недостачі паливно-мастильних матеріалів для російських окупаційних підрозділів, які стали наслідком корупції.

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Приманка для Білорусі

Крім того, російські ЗМІ, які звинувачують у завданні цього удару Україну, зайвий раз демонізують країну й каталізують загрозу, що нависла не лише над Росією, а й, наприклад, над Білоруссю. Адже аналогічний сценарій у режимі casus belli Росія може реалізувати на території Білорусі, наприклад, проти Мозирського нафтопереробного заводу, щоб змусити незговірливий Мінськ приєднатися до війни проти України.

Так, Білорусь надала російським військам свою територію для вторгнення в Україну, нанесення ракетних та авіаційних ударів по Україні, але армію так і не надала. А цього ресурсу Росії зараз катастрофічно не вистачає на тлі дефіциту боєздатних підрозділів. А тому імовірні будь-які методи з боку зневіреної Москви.

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