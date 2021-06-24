Росія сатаніє: що варто знати про інцидент з британським есмінцем

Я вже казав, що Росія з переляку обстріляла британський есмінець продуктами свого переляку. Не всі зрозуміли, тож пояснюю сарказм.

Йшлося про російський фейк про обстріл британського есмінця. Так буває, коли хочеш виглядати сильним і страшним, але лячно. Ось і доводиться вигадувати подвиги, яких не було, для підтримання авторитету, якого немає.

За темою Інцидент з Росією та британським есмінцем: знайдено зв'язок з війною на Донбасі

Ви вже знаєте, що богадільня Шойгу заявила про обстріл британського есмінця HMS Defender. Мовляв, він зайшов у територіальні води РФ, тому й обстріляли. Навіть якби цей факт дійсно мав місце, Британія не порушила б жодного міжнародного та власного закону, адже вона, як і весь цивілізований світ, не визнає анексії.

Тобто з точки зору міжнародного права росіяни у цих водах – щось типу сомалійських піратів.

Не забуваємо також, що на борту саме цього есмінця кілька днів тому було підписано українсько-британський меморандум про розвиток українського флоту.

Це важливо

Цікаво Росіяни знову сіли в калюжу

Про що ця ситуація говорить нам?

Про те, що Росія сатаніє і здатна на будь-які провокації не лише стосовно України, а й наших союзників. Існує лише один вихід – колективна безпека, а саме – НАТО. Ну або "якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі", як пише міністр Кулеба.

Залишається тільки співчувати мешканцям Криму, які тепер мешкають у зоні постійного конфлікту.

Крим – потенційна зона бойових дій між і якщо Росія дійсно наважиться обстріляти щось натівське, нещодавні повені та відсутність води стануть найменшими проблемами кримчан.