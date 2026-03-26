Росія шантажувала США, пропонуючи ізолювати Україну від їхніх розвідданих, – Зеленський

Росія пропонувала США угоду, яка стосувалася обміну розвідувальними даними з Іраном. Натомість Москва хотіла, щоб Вашингтон обмежив доступ України до своєї розвідки.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

Що відомо про шантаж США Росією?

За словами глави держави, українська розвідка має докази того, що Москва продовжує співпрацювати з Тегераном і передає йому відповідну інформацію.

Водночас Кремль нібито пропонував Вашингтону домовленість. Йшлося про це, щоб відмовитися від обміну даними з Україною в обмін на згортання співпраці Росії з Іраном.

У мене є звіти від наших розвідувальних служб, які показують, що Росія робить це, і кажуть: "Я не передаватиму розвідувальні дані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвідувальні дані Україні". Хіба це не шантаж? Абсолютно,

– заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що деякі іранські дрони, які використовувалися під час атак на об'єкти США та їхніх союзників на Близькому Сході, містили російські компоненти. Це, за його словами, підтверджує глибоку військово-технічну співпрацю між Москвою та Тегераном.

Попри це, Росія офіційно заперечує передачу допомоги Ірану у конфлікті зі США та Ізраїлем. Водночас, за словами Зеленського, Україна вже допомагає країнам Перської затоки, зокрема Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам та Катару у протидії атакам безпілотників.

Київ також розраховує на посилення співпраці з цими державами. Зокрема, йдеться про залучення коштів для виробництва українських дронів-перехоплювачів та посилення ППО.

