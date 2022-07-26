У Зеленського різко відреагували на газовий шантаж росії проти Європи

росіяни вирішили шантажувати наших партнерів своїм паливом. Вони вкотре довели, що жодні домовленості з росією не вартують паперу, на якому написані.

російські окупанти вирішили оголосити Європі газову війну. Вони хочуть завдати шкоди нашим партнерам як помсту за активну підтримку України. На думку росіян, газовий шантаж змусить ЄС відступити та зменшити об'єми допомоги, яку отримують героїчні ЗСУ.

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Реакція Кулеби

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що газова війна проти Європи – це продовження війни проти України. путін хоче завдати максимальної шкоди скрізь, де в нього є така можливість.

Він використає будь-яку залежність Європи від Росії, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини. Єдиний спосіб – дати удар у відповідь і позбутися будь-якої залежності,

– переконаний Кулеба.

Спроба розбалансування антиросійської коаліції

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що просто зараз окупанти намагаються порушити єдність в потужній антиросійській коаліції, яка сформувалася на Заході. Окупанти хочуть під різними причинами зменшити обсяги постачання газу та спровокувати економічну кризу.

Згідно з їхнім задумом, у перспективі це дозволить їм діяти з позиції сили та "продавлювати" запуск "Північного потоку-2", який опинився під санкціями. Втім, план росіян провалюється – Європа готова до рішучих кроків та збирається знизити споживання газу на 15%.

"Західний світ сьогодні повинен бути стійким. Маємо "зламати зуби" росіянам посиленням санкцій, газовим ембарго та ізоляцією", – заявив Єрмак.

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