Достатній привід для розширення санкцій, – Зеленський про спровоковане зростання ціни на газ
26 липня 2022 , 22:44Читать новость на русском
росіяни роблять спроби шантажування Європи своїм газом. Вони сподіваються на послаблення санкцій, але можуть отримати зворотній результат.
Економіка російських окупантів страждає від прийнятих Європою санкцій. Замість того, щоб забратися з України та заплатити репарації, вони вирішили вдатися до шантажу та вкотре переконати цивілізований світ, що росія має бути в ізоляції на десятки років.
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Зеленський закликав посилити санкції