Росія ще може жити в ілюзіях, – Зеленський про санкції та нафту

9 квітня 2022 , 22:17
Читать новость на русском

Володимир Зеленський заявив, що наразі позитивних новин для Українидостатньо, щоб можна було визначити терміни закінчення війни. Адже Росія продовжує жити в ілюзіях.

Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час вечірнього звернення 9 квітня. Це трапилось на 45 день повномасштаьної війни, яку Росія почала проти України. 

Зауважте Путін може розглядати підтримку США України як пряму образу, – американська розвідка

Москва живе в ілюзіях

 

...

 

 

Вечірнє звернення Зеленського за 9 квітня – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська