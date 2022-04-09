Росія ще може жити в ілюзіях, – Зеленський про санкції та нафту
9 квітня 2022 , 22:17Читать новость на русском
Володимир Зеленський заявив, що наразі позитивних новин для Українидостатньо, щоб можна було визначити терміни закінчення війни. Адже Росія продовжує жити в ілюзіях.
Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час вечірнього звернення 9 квітня. Це трапилось на 45 день повномасштаьної війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Путін може розглядати підтримку США України як пряму образу, – американська розвідка
Москва живе в ілюзіях
...
Вечірнє звернення Зеленського за 9 квітня – дивіться відео