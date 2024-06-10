Відповідь на питання, скільки ще Росія зможе фінансувати війну

Кров російської військової машини – це морський експорт нафти. І вже майже тільки він. Дещо про маловідомі аспекти й про те, як це просто і складно.

Приголомшливі цифри

У квітні – травні наша Моніторингова група вперше власноруч почала фіксувати російський морський експорт сирої нафти та нафтопродуктів не тільки з портів Чорного моря, а ще й з Балтійського. Чому власноруч? Тому що мали багато разів нагоду впевнитися, що цифри, які поширюють у світі, – дуже викривлені.

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Наразі я назву тільки цифри у порівнянні з Чорним морем. І таких цифр ви ще точно не бачили. Як, власне, й ми самі.

Квітень 2024 року: сира нафта Росії з Балтики – 11,8 мільйона тонн. Сира нафта Росії з Чорного моря – 4,1 мільйона тонн. Нафтопродукти з портів Балтики – 3,7 мільйона тонн, з Чорного моря – 3,6 мільйона тонн.

Травень 2024 року: сира нафта Росії з Балтики – 11,5 мільйона тонн. Сира нафта Росії з Чорного моря – 3,5 мільйона тонн. Нафтопродукти з портів Балтики – 2,5 мільйона тонн, з Чорного моря – 3,6 мільйона тонн.

Оскільки у світі частіше використовують не тонни, а барелі, зауважу: для російської експортної суміші Urals зазвичай використовують коефіцієнт 7,3. Тобто 1 тонна російської нафти – це 7,3 бареля.

Чому така велика різниця – обсяги морського експорту сирої нафти Росії з Балтики майже в 3 рази більші, ніж з Чорного моря? Тому що з Чорного моря йде експорт не тільки російської, а ще й казахської сирої нафти, яка не під санкціями (Каспійський трубопровідний консорціум, через Новоросійськ). У квітні експорт цієї нафти становив 6,9 мільйона тонн, а в травні – 6,3 мільйона тонн.

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Тобто порти Чорного моря завантажені приблизно так же, як на Балтиці. Щоправда, те що на казахську нафту не поширюється ембарго – це така собі історія (бо майже третина – це частка Росії в цьому консорціумі). Отже, сумарно Балтика і Чорне море щомісяця дають приблизно однакові обсяги морського експорту нафти, але власне російської нафти з портів Балтики йде значно більше.

Отже, маємо з цих двох морів сумарний експорт щомісяця близько 15 мільйонів тонн російської сирої нафти та 6 – 7 мільйона тонн російських нафтопродуктів.

Морський експорт нафти – і тільки він – дає відповідь на питання про те, як довго путінська Росія зможе фінансувати війну проти України й агресію проти цивілізованого світу в цілому. Відповідь – поки є експорт нафти й величезні надходження від нього.