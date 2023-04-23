Росія прагне відтермінувати відкриту мобілізацію: як Кремль хоче поповнити "м'ясний фонд" армії
Міноборони Росії розпочало нову масштабну кампанію з набору добровольців. У Кремлі намагаючись якомога довше уникнути нової хвилі відкритої мобілізації та можливої напруженості у суспільстві у зв'язку з цим.
Про це мовиться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 23 квітня. У рамках широкомасштабної кампанії реклама набору добровольців до російського війська з'явилася в російських соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні.
Дивіться також "Ми, як м'ясо, і навколо трупи": в Росії на білбордах з'явились реальні цитати мобілізованих
Чи зможе Росія зібрати 400 тисяч добровольців
Нова реклама апелює до чоловічої гордості потенційних рекрутів, закликаючи долучатися "справжніх чоловіків", а також підкреслюючи фінансові вигоди від вступу на службу.
У Міноборони Британії зазначають, що після того, як доступ до вербування ув'язнених було припинено, приватна військова компанія "Вагнера" також конкурує за обмежений пул російських чоловіків призовного віку.
В огляді розвідки мовиться, що залишається дуже малоймовірним, що кампанія приверне 400 000 добровольців, про які повідомляло міністерство оборони Росії.
"Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов'язкову мобілізацію на якомога довший термін, щоб мінімізувати внутрішні розбіжності", – вважають у Міноборони Британії.
Росія готується до затяжної війни
- Раніше в Британії заявили, що російський режим посилюватиме переслідування громадян, які ухиляються від проходження військової служби, оскільки готується до затяжної війни в Україні.
- 11 квітня 2023 року Держдума Росії ухвалила закон про створення єдиного реєстру осіб, які підлягають призову на військову службу. Ключовим наслідком цього заходу є те, що в майбутньому влада зможе вручати повістки в електронному вигляді.
- У Британії припускають, що кремлівський режим каратиме ухилянтів, автоматично обмежуючи права на працевлаштування та обмежуючи їхні поїздки за кордон.
- Водночас у Міноборони Британії зауважують, що нині Росія приділяє першочергову увагу набору додаткових добровольчих військ, однак цей захід, швидше за все, є частиною довгострокового підходу до набору особового складу, оскільки Росія очікує на затяжний конфлікт в Україні.