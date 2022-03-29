Росія шукає найдешевший вихід з ситуації, – аналітик про наслідки обмежень для країни-агресорки

Основні кредитори, міжнародні організації та найбільші банки заморозили золотовалютні резерви Росії, які перебували у їхньому розпорядженні, або просто не дають росіянам з ними працювати. Тож країна-агресорка шукає найдешевший вихід з цієї ситуації.

Про це заявив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 каналу. Станом на лютий 2022 року, у Росії було 630 мільярдів доларів золотовалютних резервів.

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За словами Краєва, на російській території зберігалося 15% золотовалютного резерву і лише в золоті. Ще 23% – у Китаї, але уже у валюті: одна половина у євро, інша – у доларах.

Виходить, що у Росії залишається 200 мільярдів доларів, з яких цими 15% золота з минулого тижня вона не може торгувати. Усі міжнародні біржі зупинили операції з обміну й транзакцій російським золотом. Фактично усі гроші залишаються у Китаю. Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Як зауважив Краєв, тепер можна лише уявити, які умови Пекін виставить росіянам для видачі цих грошей, якщо вже зараз країна десятками відсотків скуповує державні компанії Росії.

"Тобто росіяни перебувають у дуже складній ситуації. Куди не ступи – це буде дорожче. Тому вони шукають найдешевшого виходу з цієї ситуації", – додав аналітик.

Краєв розповів про складну ситуацію у Росії: дивіться відео