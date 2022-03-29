Росія шукає найдешевший вихід з ситуації, – аналітик про наслідки обмежень для країни-агресорки
Основні кредитори, міжнародні організації та найбільші банки заморозили золотовалютні резерви Росії, які перебували у їхньому розпорядженні, або просто не дають росіянам з ними працювати. Тож країна-агресорка шукає найдешевший вихід з цієї ситуації.
Про це заявив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 каналу. Станом на лютий 2022 року, у Росії було 630 мільярдів доларів золотовалютних резервів.
До теми У Сенаті США пропонують пустити російські активи на допомогу Україні
За словами Краєва, на російській території зберігалося 15% золотовалютного резерву і лише в золоті. Ще 23% – у Китаї, але уже у валюті: одна половина у євро, інша – у доларах.
Виходить, що у Росії залишається 200 мільярдів доларів, з яких цими 15% золота з минулого тижня вона не може торгувати. Усі міжнародні біржі зупинили операції з обміну й транзакцій російським золотом. Фактично усі гроші залишаються у Китаю.
Як зауважив Краєв, тепер можна лише уявити, які умови Пекін виставить росіянам для видачі цих грошей, якщо вже зараз країна десятками відсотків скуповує державні компанії Росії.
"Тобто росіяни перебувають у дуже складній ситуації. Куди не ступи – це буде дорожче. Тому вони шукають найдешевшого виходу з цієї ситуації", – додав аналітик.
Краєв розповів про складну ситуацію у Росії: дивіться відео