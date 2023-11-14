Буде непросто, але ми робимо все, щоб позиції України зберегли надійність, – Зеленський

Володимир Зеленський 14 листопада записав своє традиційне вечірнє звернення до українців. Зокрема, глава держави розповів про ситуацію, яка склалася для нашої держави на фронті.

Так, за словами українського очільника росіяни швидше і масштабніше втрачають свою техніку й особовий склад під Авдіївкою. Водночас він зауважив, що на фронті ситуація буде важкою.

До теми Працюємо, щоб отримати рішення про початок переговорів, – Зеленський у зверненні про вступ до ЄС

Селектор і ситуація на фронті

Зеленський зазначив, що селектор, який він провів цього дня, стосувався ситуації на фронті та наших військових. Зокрема, на зустрічі доповідали розвідка, Головком, СБУ, міністр оборони.

Загалом про ситуацію на фронті, конкретні напрямки. Снаряди, техніка, все для фронту. Авдіївка, Купʼянськ, Бахмут. Також південні напрямки. Дуже інтенсивні російські штурми, і особливо – на Донеччині,

– сказав він.

Президент підкреслив, що в Путіна зараз дуже цинічна й конкретна політична мета. Зокрема, він готовий убити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат, після чого планує оголосити про свої вибори.

"Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж це було під Бахмутом. Він зауважив, що витримувати цей натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Справжні герої!" – наголосив Зеленський.

Український очільник також сказав, що більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, то гіршою для ворога буде загальна ситуація і перебіг цієї війни.

Зеленський також відзначив воїнів, 53 та 110 окремих механізованих бригад, а також артилеристів 55 окремої артилерійської бригади. Усі вони б'ються саме на Авдіївському напрямку й цими днями дали Україні найкращі результати.

Глава держави згадав і бригади, які воюють на інших напрямках і заслуговують вдячності.

У своєму зверненні український очільник ще згадав:

57 окрему мотопіхотну бригаду, яка захищає Куп'янський напрямок;

68 окрему єгерську бригаду на Лиманському напрямку;

артилеристів 26 бригади, 92 окрему штурмову бригаду та 30 окрему механізовану бригаду на Бахмутському напрямку.

Робота з партнерами і делегація у Вашингтоні

Зеленський наголосив, що українська влада продовжує працювати з нашими партнерами. Передусім це стосується Сполучених Штатів, адже підтримка України має зберігатися на тому рівні, який потрібен зараз.

Цими днями у Вашингтоні – українська делегація. Перша віцепремʼєр Юлія Свириденко, керівник Офісу Андрій Єрмак, представники міністерства юстиції та наших команд, які просувають посилення санкцій проти Росії та використання її заморожених активів для підтримки нашої держави,

– наголосив президент.

Він також зауважив, що відбулися вагомі зустрічі. Зокрема делегація зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та його командою, радниками з питань національної безпеки Президента США та лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії, представниками громадських сил Америки, керівниками міжнародних фінансових інституцій та агенцій із питань розвитку.

"Буде непросто. Ми усвідомлюємо це. Але ми робимо все, щоб позиції України зберегли надійність. І найближчими тижнями запланована відповідна робота з європейськими та іншими нашими партнерами", –підкреслив Зеленський.

Зауважте Ворог активізував штурми Авдіївки, Купʼянська та Донецького напрямку, – Зеленський

Порятунок українців у Секторі Гази

Президент відзначив роботу всієї команди та тих, хто допомагав у порятунку громадян України із Сектора Гази. За його словами, це була дуже складна, чутлива та багаторівнева операція.

Врятовані понад 200 людей. Ми готуємо й наступні групи для евакуації,

– підкреслив він.

Український очільник подякував владі Єгипту та Ізраїлю, українським дипломатам, компанії SkyUp, рабину Йонатану Марковичу, а також офіцерам ГУР, які виконують відповідні завдання як в Україні, так і на місці порятунку наших громадян.

"Успіх України в таких операціях знову демонструє світові, наскільки наша держава цінує своїх громадян, де б вони не перебували, і наскільки ефективними є наші державні інституції", – сказав Зеленський.

Ініціатива "Зерно з України" і зустріч з журналістами з Африки

Глава держави розповів, що цього дня він провів нараду з міжнародниками, урядовцями щодо підготовки другого саміту гуманітарної ініціативи "Зерно з України". За його словами, Україна не лише зберігає свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки.

Наш морський експорт новим коридором уже досяг майже 4 мільйонів тонн вантажів. Але й ми памʼятаємо, що можемо дати більше стабільності світу, допомагаючи продовольством тим, хто його потребує. Зокрема, в країнах Африки,

– сказав він.

До того ж Зеленський цього дня зустрівся з журналістами з 11 країн Африки. Він подякував їм за увагу до України й наголосив, що в захисті від агресії й у дотриманні міжнародного права світова більшість завжди буде з нашою державою.

Наостанок він уславив тих, хто б'ється заради України, рятує людське життя і всіх, хто допомагає.