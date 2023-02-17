Росія зігнала жителів Таджикистану та Узбекистану на Запоріжжя рити окопи: ті нічого не отримали

Росіяни вирішили рити окопи руками іноземців. Тому найняли кілька десятків громадян Узбекистану й Таджикистану, аби ті рили окопи в Запорізькій області. Однак платити їм за це ніхто не збирався.

Один з обманутих громадян Туркменістану вирішив написати заяву в поліцію. Однак тепер йому погрожують і вимагають забрати заяву. Про це розповідають російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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За окопи обіцяли понад 800 тисяч рублів кожному, а дали майже нічого

Близько місяця тому громадянину Таджикистану Амінжону запропонували небезпечну, але добре оплачувану роботу – рити окопи. Він погодився. Його та ще 32 людей, які так само були або громадянами Таджикистану чи Узбекистану, відправили в Запорізьку область.

Окупанти поселили "заробітчан", дали їм техніку для роботи й пообіцяли за 1 окоп платити по 800 тисяч рублів. Окопи рили тракторами, укріплювали балками.

Амінжон за менш ніж місяць вирив 2 окопи. Коли прийшов час виплачувати гроші, чоловік, на ім'я Сєргєй, який наймав іноземців, виплатив чоловікові 595 тисяч рублів. Дзвінки та прохання виплатити всі гроші не допомогли. Але попри те, Амінжону пощастило куди більше – ті, хто поїхав на "заробітки" разом з ним, не можуть звідти повернутися, в одного апендицит, інший втратив кисть, але медичної допомоги ніхто не надає. Та й чи виплатили їм бодай якісь гроші – невідомо.

Повернувшись до Москви Амінжон пішов писати заяву в поліцію на того ж таки Сєргєя. Такі ж заяви написали ще троє "заробітчан" із Таджикистану. Але Амінжон тепер отримує погрози з невідомих номерів і вимоги забрати заяву. Водночас горе-заробітчанин не знає нічого про чоловіка, який обманув понад 3 десятки іноземців і каже, що контракти ніхто не підписував. Тепер же після погроз чоловік боїться виходити з дому. Ось такі вони – заробітки.

Тим часом матерям ліквідованих окупантів видають пельмені

У російській Туві Валентина Ондар стала власницею принизливого подарунка. Вона – мати трьох синів. Її молодший син "героїчно загинув" на війні в Україні, вбиваючи українців у Лисичанську. За загиблого сина вона отримала упаковку пельменів.

Однак варто додати, що на війні в Україні перебуває і другий син Валентини. Тож згодом родина Ондар зможе отримати ще пачку "ласощів" від місцевих чиновників.

Пельмені сім'ї загиблого мобілізованого дали у межах акції "Ліпи добро".