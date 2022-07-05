Смертельна агонія режиму: як росіяни осоромились на увесь світ черговим скандалом в ООН

Як повідомляє Асоціація реінтеграції Криму, російські "дипломати" вкотре зганьбилися в ООН.

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Наразі в Женеві у штаб-квартирі Об'єднаних Націй триває щорічна сесія Експертного механізму ООН з прав корінних народів, до якої Асоціація надавала відповідне інформування про утиски корінних народів Криму окупантами, для включення матеріалів Автономної Республіки Крим у відповідні щорічні доповіді ООН.

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Водночас у межах нинішнього обговорення в ООН представниками корінних народів світу утисків їх прав як на території Росії, так і в окупованому Криму з боку російських "дипломатів", присутніх на заході, відбулися безпрецедентні за своєю зухвалістю протиправні дії.

Як вказав член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, зазначені "дипломати" не просто перебивали виступи доповідачів, але й всупереч встановленим у штаб-квартирі ООН правилам підходили до них, погрожували насильством та вимагали надати свої "повні контактні дані".



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Зокрема це стосувалося представниці шорського народу Яни Танагашевої та доповідачки Кримськотатарського ресурсного центру Людмили Короткої. Лише втручання представників інших корінних народів світу захистило цих доповідачів від злочинних намірів російського "дипломата" просто у Палаці Націй в Женеві.

Як констатував щодо цього питання колишній член Форуму ООН з питань корінних народів Олівер Лооде, "цими днями представники РФ вже не вміють не зчиняти скандалів, де вони перебувають. Істерія та екзистенційний страх настільки сильні. Це смертельна агонія режиму, що розпадається, якому належить тільки одне місце – смітник історії".

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