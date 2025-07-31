Росія вперше з 2017 року скасувала військово-морський парад у Санкт-Петербурзі. Це свідчить про те, що окупанти бояться насамперед українських дронів.

Для ворога є й інші ризики, однак найбільше росіян лякають спроможності України, які постійно зростають. Це 24 Каналу зауважив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

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Головний ризик для ворога

Олександр Мусієнко зазначив, що у Росії налякані. Якщо подивитися, що публікують так звані російські воєнкори, то стає очевидно, що там виникли проблеми безпекового характеру.

Тому що вони фіксували значну кількість дронів. Через це перекривали авіасполучення. Потім у них була інформація про те, що можуть бути ще масштабніші атаки. Очевидно, що безпекові причини все-таки змусили їх зупинити це,

– сказав він.

Крім того, за 2025 рік є щонайменше 5 випадків, коли військово-транспортні кораблі Росії або підсанкційні танкери, які перевозять нафту в обхід санкцій, зазнавали ушкоджень. Причиною ставало те, що у них відбувалися вибухи в машинних відділеннях.

Тому є багато ризиків, загроз, через що Росія могла це скасувати. Але найперший – це те, що вони реально бояться українських спроможностей і можливостей, які зростають,

– підкреслив військовослужбовець.

Нагадаємо, щорічний парад на день ВМФ у Санкт-Петербурзі скасували через "найбільшу атаку дронів". У Ленінградській області 27 липня фіксували понад десять безпілотників.

Центр протидії дезінформації назвав можливі причини. Причиною відмови від проведення заходу могло стати побоювання військового командування, що тепер втрати флоту у війні стануть очевидними.