Росія скерувала на Донбас інструкторів для підготовки диверсій, – розвідка

Російська армія продовжує посилювати бойові спроможності своїх найманців на окупованому Донбасі. Зокрема, туди прибула група офіцерів-інструкторів, які відповідають за підготовку диверсійно-розвідувальних підрозділів бойовиків.

У головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомили, що командування збройних сил Росії й надалі посилює бойові спроможності з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ.

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Росія направила на Донбас інструкторів для диверсій

За червень через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей з Росії завезли:

понад 3 тисячі тонн пального,

нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва, зокрема безпілотні літальні апарати, мобільні комплекси зв'язку та радіоконтролю, мінометні та протипіхотні міни.

Крім того, на окуповану територію прибула група російських офіцерів-інструкторів зі складу з'єднань і частин 8 армії південного військового округу збройних сил Росії. Їхня мета – організація та проведення занять з підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів російських найманців.

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