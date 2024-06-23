Дуже підступний боєприпас, – боєць ЗСУ про КАБи, якими б'є Росія

Ймовірно, вперше російські окупанти атакували Україну надважкою бомбою ФАБ-3000. Ударили по селу Липці на Харківщині, скинувши тритонну М-54 з керованим модулем планування та корекції.

Наскільки ФАБ-3000 має руйнівну силу та що допоможе їй протидіяти – в етері 24 Каналу пояснив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

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Наскільки загрозливі російські КАБи

Комбат розповів, що натепер ворожа авіація у повіті присутня достатньо активно. Керовані авіабомби – це один з важливих інструментів, який працює на користь російській армії. Оскільки після модернізації КАБи летять більш влучно.

Противник усвідомив, що керовані авіаційні бомби спалюють усе до фундаменту після активного застосування на Авдіївському напрямку. Відтак таку тактику намагається застосувати на інших відтинках, зокрема на Харківщині.

З ФАБ-3000 особисто не зіштовхувався, але були інші бомби у Часовому Яру. Виглядає так: не чуєш пострілу, не знаєш, що летить КАБ, відбувається потужний вибух. У той час перебував в автівці, її буквально переставляє, тріскається скло й летить дуже багато уламків. Це дуже підступний боєприпас,

– наголосив Юрій Федоренко.

"Три тонни, я не знаю, яка позиція може після цього залишитися цілою. Проте противнику потрібний час, щоб спробувати виготовити та модернізувати їх масовано. А за цей період часу ми знайдемо протидію шляхом анонсованої погодженої підтримки міжнародних партнерів, яка позбавить противника можливості настільки інтенсивно застосовувати авіацію", – додав він.

Сили оборони отримають засоби протиповітряної оборони різної номенклатури з різними боєприпасами. Також надійдуть винищувачі п'ятого покоління F-16, які суттєво мають допомогти розв'язати питання присутності ворожої авіації в повітрі і як наслідок застосування керованих авіабомб. У найближчому майбутньому, за переконанням Ахіллеса, українські військові не матимуть проблеми з ФАБ-3000.