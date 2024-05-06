Росіяни скинули на Золочів 4 авіабомби: там масштабні руйнування, є поранені

Російські окупанти вночі проти 6 травня атакували Золочів Харківської області. Вороги цинічно скинули на селище чотири авіабомби.

Рятувальники написали, що внаслідок ворожого обстрілу постраждали люди. У селищі спалахнули пожежі, є значні пошкодження.

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Що відомо про атаку росіян по Золочеву

Начальник Головного управління поліції у Харківській області Володимир Тимошко написав, що росіяни атакували Золочів орієнтовно о 2:30 6 травня.

Уламкові поранення та мінно-вибухові травми отримала цивільна жінка 1964 року народження та двоє поліцейських, які перебували на чергуванні у відділенні поліції,

– розповіли у поліції.

Керівник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко розповів Суспільному, що вороги пошкодили:

будівлю Дитячо-юнацької спортивної школи,

селищну раду,

відділ поліції,

будинок дитячої юнацької школи,

будинок культури та управління соціального захисту,

суд та, попередньо, 10 приватних будинків.

Окрім того, Росія прямим влучанням знищила котельню Дитячо-юнацької спортивної школи та два приватних будинки.

На жаль, є троє поранених. Зокрема, осколкові поранення та контузії у жінки та двох поліцейських.

Наслідки атаки на Золочів Харківської області

Вранці 6 травня рятувальники уточнили, що вороги авіабомбами влучили по центральній частині селища.

Сталося 2 пожежі – горів житловий будинок та будівля котельні. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. За попередніми даними в результаті обстрілу постраждала жінка,

– пояснили в ДСНС.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у пораненої 59-річної жінки осколкові поранення та контузії.

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