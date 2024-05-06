Росіяни скинули на Золочів 4 авіабомби: там масштабні руйнування, є поранені
Російські окупанти вночі проти 6 травня атакували Золочів Харківської області. Вороги цинічно скинули на селище чотири авіабомби.
Рятувальники написали, що внаслідок ворожого обстрілу постраждали люди. У селищі спалахнули пожежі, є значні пошкодження.
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Що відомо про атаку росіян по Золочеву
Начальник Головного управління поліції у Харківській області Володимир Тимошко написав, що росіяни атакували Золочів орієнтовно о 2:30 6 травня.
Уламкові поранення та мінно-вибухові травми отримала цивільна жінка 1964 року народження та двоє поліцейських, які перебували на чергуванні у відділенні поліції,
– розповіли у поліції.
Керівник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко розповів Суспільному, що вороги пошкодили:
- будівлю Дитячо-юнацької спортивної школи,
- селищну раду,
- відділ поліції,
- будинок дитячої юнацької школи,
- будинок культури та управління соціального захисту,
- суд та, попередньо, 10 приватних будинків.
Окрім того, Росія прямим влучанням знищила котельню Дитячо-юнацької спортивної школи та два приватних будинки.
На жаль, є троє поранених. Зокрема, осколкові поранення та контузії у жінки та двох поліцейських.
Наслідки атаки на Золочів Харківської області
Вранці 6 травня рятувальники уточнили, що вороги авіабомбами влучили по центральній частині селища.
Сталося 2 пожежі – горів житловий будинок та будівля котельні. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. За попередніми даними в результаті обстрілу постраждала жінка,
– пояснили в ДСНС.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у пораненої 59-річної жінки осколкові поранення та контузії.
Росіяни на Харківщині знищили цілу вулицю
- Російські загарбники вночі проти 6 травня атакували село Моначинівка Куп'янського району на Харківщині. Вороги скинули на село фугасну авіабомбу, яка важить півтори тони.
- Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов написав, що у селі залишилось не більше 100 людей і жодного військового.
- Проте вибух був такої потужності, що знищив цілу вулицю.