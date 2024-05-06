Росіяни скинули на Золочів 4 авіабомби: там масштабні руйнування, є поранені

6 травня 2024, 09:50
Читать новость на русском

Російські окупанти вночі проти 6 травня атакували Золочів Харківської області. Вороги цинічно скинули на селище чотири авіабомби.

Рятувальники написали, що внаслідок ворожого обстрілу постраждали люди. У селищі спалахнули пожежі, є значні пошкодження. 

Дивіться також Росія вдарила по центральній частині Харкова: кількість постраждалих збільшилася

Що відомо про атаку росіян по Золочеву 

Начальник Головного управління поліції у Харківській області Володимир Тимошко написав, що росіяни атакували Золочів орієнтовно о 2:30 6 травня. 

Уламкові поранення та мінно-вибухові травми отримала цивільна жінка 1964 року народження та двоє поліцейських, які перебували на чергуванні у відділенні поліції,
– розповіли у поліції.  

Керівник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко розповів Суспільному, що вороги пошкодили:

  • будівлю Дитячо-юнацької спортивної школи,
  • селищну раду,
  • відділ поліції,
  • будинок дитячої юнацької школи,
  • будинок культури та управління соціального захисту,
  • суд та, попередньо, 10 приватних будинків.

Окрім того, Росія прямим влучанням знищила котельню Дитячо-юнацької спортивної школи та два приватних будинки.

На жаль, є троє поранених. Зокрема, осколкові поранення та контузії у жінки та двох поліцейських.

Наслідки атаки на Золочів Харківської області 

Вранці 6 травня рятувальники уточнили, що вороги авіабомбами влучили по центральній частині селища. 

Сталося 2 пожежі – горів житловий будинок та будівля котельні. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. За попередніми даними в результаті обстрілу постраждала жінка,
– пояснили в ДСНС.  

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у пораненої 59-річної жінки осколкові поранення та контузії.

Росіяни на Харківщині знищили цілу вулицю

  • Російські загарбники вночі проти 6 травня атакували село Моначинівка Куп'янського району на Харківщині. Вороги скинули на село фугасну авіабомбу, яка важить півтори тони.
  • Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов написав, що у селі залишилось не більше 100 людей і жодного військового. 
  • Проте вибух був такої потужності, що знищив цілу вулицю

Автор: Діана Квасневська