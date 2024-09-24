Росії доведеться говорити з Україною: що її до цього спонукає

Дмітрій Пєсков заявив, що Росія буде вивчати план Зеленського, який той презентує у Сполучених Штатах Америки, якщо він буде в офіційних джерелах. Ця деталь, ймовірно, вказує на те, що Росія вже не настільки категорична щодо можливості ведення діалогу з Україною.

Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зазначивши, що раніше країна-агресорка не сприймала серйозно жодні заяви державного керівництва України щодо війни, яку розпочала. Однак зараз все змінилось.

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Риторика Росії змінилась

Сергій Асланян зауважив, що жодні заяви Пєскова не є його особистою думкою, адже він озвучує лише путінські наративи. Також у Росії поки не зрозуміли, чи будуть її представники присутні на другому Саміті миру.

Одні прокремлівські політики стверджують, що країна-агресорка не братиме участь у цій події, а інші навпаки вважають, що так, адже її туди запрошують.

Україна змусила Росію себе слухати й ставитись до всіх її заяв і подій, які там відбуваються, дуже уважно,

– наголосив ведучий каналу "Ходорковський Live".

Що може змусити Росію до миру

На думку Асланяна, як би Росія не слідкувала за заявами та діями України, але вплинути на бажання Кремля сідати за стіл перемовин зможе зовсім інше. Мовиться або про внутрішні проблеми Росії, зокрема повстання, або зовнішню політику українських партнерів, коли ті критично посилять санкції.

Має статись щось дуже серйозне. Україна не зможе достукатись до Росії. Лише якийсь третій фактор, який виходитиме за рамки російського сприйняття, зможе вплинути на перебіг війни,

– припустив він.