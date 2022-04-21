Росія сподівається на бліцкриг до 9 травня – треба готуватися до складних наступних днів

Росія проводить наступальну операцію на Донбасі. Відтак наступні декілька днів, або й тижнів, будуть доволі важкими. І саме вони визначать результат війни Росії проти України.

Все це робиться заради того, щоб для сакральної для росіян дати 9 травня окупаційна влада могла повалитися хоч якоюсь перемогою. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

Варте уваги Росія хоче досягти значного успіху до 9 травня, це може вплинути на її дії на Сході, – Британія

За його словами, зараз вся увага зосереджена на Донецькій та Луганській областях, де йдуть найзапекліші та найжорсткіші бої останніх днів. Окупанти намагаються прорватися в напрямку Краматорська та Слов'янська. Активні бої йдуть за міста Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне. А також Маріуполь.

"Це ключові бої наступних тижнів. Саме там вирішується доля цієї війни. Нам треба готуватися до дуже складних наступних днів. Вони ще вважають, що можуть здійснити бліцкриг", – заявив Вадим Денисенко.

Він також відзначив і намагання росіян організувати так звані референдуми на окупованих територіях. За словами Денисенка, це розраховано на російського виборця, якому планують показати хоч якусь перемогу. Саме тому і призначили це на 27 квітня – будній день.

Дивіться відео про те, коли росіяни можуть почати потужний наступ