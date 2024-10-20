Росія спрямувала десяток "Шахедів" на Київ: влада розповіла про ситуацію в столиці

Росія спрямувала на Київ десятки "Шахедів" вночі проти 20 жовтня. Наші військові збивали ворожі цілі, які заходили на столицю декількома хвилями.

Повітряна тривога у Києві тривала двічі: спочатку з 23:37 19 жовтня по 01:25, потім з 02:11 по 03:14 20 жовтня. Сумарно небезпека тривала орієнтовно 3 години.

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Яка ситуація в Києві

Чергова повітряна атака на Київ. Цієї ночі російська армія знову застосувала БпЛА. Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків,

– розповів очільник КМВА Сергій Попко.

За його словами, орієнтовно 10 ворожих ударних дронів, які летіли в напрямку Києва, збили на підступах до столиці або на території міста.

За попередніми даними влади:

обійшлося без руйнувань,

інформація щодо постраждалих не надходила.

Очільник Київської міської військової адміністрації пояснив, що дані оновлюються та уточнюються. Він закликав киян завжди під час тривоги йти в укриття.