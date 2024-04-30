Ворог накопичує війська на Сході: в ОВА окреслили загрози для Харківщини

Російські загарбники продовжують стягувати свої війська ближче до кордону з Україною. Очільник Харківської ОВА описав рівень загрози для області.

Росія вже протягом тривалого часу активно накопичує свої війська на кордонах. Однак країна-агресорка наразі не має вдосталь сил, аби здійснити повномасштабне вторгнення з тих позицій.

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Випробовують позиції на "слабину"

Як зазначив Олег Синєгубов, ворог вже традиційно накопичує свої війська для того, щоб проводити активні штурмові дії. В ОВА додали, що чітко розуміють, що станом на зараз там йде лінія фронту.

За його словами, останні два місяці російські загарбники фактично зробили заміну своїх підрозділів, які втратили боєздатність у зв'язку з ефективною роботою наших Збройних Сил України.

Коли провели певне накопичення або заміну, або ротацію, вони там і навчання, злагодження проводили, вони вже розпочали "активні штурмовій дії",

– розповів Синєгубов.

Він додав, що вчора на Куп'янському напрямку зафіксували 5 штурмових дій й приблизно 15 – по Лиманську напрямку. Сьогодні по останньому з них була "тиша". Водночас по Куп'янському напрямку спостерігається 9 активних штурмових дій.

Таким чином, як наголосив голова Харківської ОВА, окупанти намагаються випробовувати позиції українських військових задля того, аби виявити так звану "слабину".

"На Куп'янському напрямку, як ми говорили раніше, це приблизно 10 місяців тому, коли ворог починав активні штурмові дії, мова йшла по тому напрямку про близько 100 тисяч особового складу війська, це офіційні дані нашого Генштабу", – додав він.

Посадовець уточнив, що саме бойові підрозділи, які беруть участь у штурмі, сягають близько 50 тисяч військових. Водночас за даними Генштабу, на півночі Харківської області фіксується орієнтовно 20 тисяч військових. Втім, такі дані є незмінними вже протягом кількох місяців.

Просто там йде спочатку накопичення, після цього ці війська передислоковуються або на Куп'янський напрямок, або на Лиманський, або на Донецький, оскільки там є логістична розв'язка – аеропорт, підвіз боєприпасів тощо,

– наголосив Синєгубов.

Що каже Генштаб про ситуацію на цьому напрямку

Згідно з останніми даними Генштабу, на Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки в районах населених пунктів Берестове та Копанки Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.