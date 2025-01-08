Росія стала надто залежною від своїх союзників: це може дуже неприємно обернутися для Кремля

Росія стає дедалі більше залежною від інших країн. В іранських "Шахедах" і модулях УМПК почали з'являтися китайські компоненти. На фронті почастішало використання північнокорейських САУ та боєприпасів. Та навіть "сучасні" російські ракети містять західні компоненти, які постачаються через треті країни.

З кожним місяцем Росія набиває все більшу "Ахіллесову п'яту", проти якої є методи протидії. Про це 24 Каналу розповів заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський, наголосивши, що необхідно бити по виробничих потужностях, адже майже все великовузлове складання відбувається на російській території.

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У якій російській зброї почали з'являтися китайські деталі

Храпчинський розповів, що Росія використовує китайські сервоприводи в модулях планування та корекції для керованих авіабомб. Це якраз свідчить про проблеми у російських виробничих потужностях.

В іранських "Шахедах" з'являється дедалі більше китайських деталей. Тобто Росія починає залежати від Китаю на багатьох напрямках,

– додав він.

Якщо навіть говорити про "сучасні" російські ракети, вони зроблені з чималої кількості західних компонентів. Звісно, деякі комплектувальники росіяни видають за свої. Приміром, процесор KOMDIV-64, назву якого вони просто перемалювали.

Приблизно з 2010 року Росія використовувала західні компоненти, але розповідала, що це буцім її розробки,

– наголосив експерт з авіації.

Які країни допомагають Росії отримувати західні компоненти

Росія має обмежену кількість інтелектуальних спроможностей для виробництва зброї. Країна-агресорка суттєво залежна від інших країн: на Україну все частіше летять північнокорейські ракети, та навіть САУ й артилерійські снаряди окупантам доставляють з КНДР.

Кількість західних та китайських компонентів з кожним роком зростає – це "Ахіллесова п'ята". І протидія проти неї є – засоби ураження безпосередньо по заводах, виробничих потужностях Росії,

– зазначив Анатолій Храпчинський.

Оскільки великовузлова збірка модулів УМПК та "Шахедів" чи створення дронів-імітаторів відбувається на російській території з китайських або західних компонентів, які ворог отримує через треті країни.

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Той самий Казахстан активно допомагає росіянам отримувати елементи Rohde & Schwarz для постановки засобів радіоелектронної боротьби. Білорусь свого часу активно закуповувала мікросхеми для подальшої передачі Росії. Варто також пригадати розслідування "Схем", коли Балтійські країни постачали комплектувальники для літаків Sukhoi Superjet.

"Поки Захід вводить санкції проти тіньового флоту, Україна б'є по портах, де знаходиться тіньовий флот. Тому найдієвішим з нашого боку буде саме ураження виробничих потужностей, будь-яких спроб Росії щось робити", – констатував заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ.