Росія стає головою Ради безпеки ООН: головні ризики та реакція Білого дому

Головування в Раді безпеки ООН щомісяця переходить до іншої держави-члена. З 1 квітня на черзі Росія. Звичайно, це вже викликало протести українських дипломатів та правозахисників.

Востаннє Росія головувала в Раді безпеки у лютому 2022 року, коли почала повномасштабну війну проти України. 1 квітня обов’язки знову перейдуть до представника Росії Василя Небензі, інформує 24 Канал.

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27 березня Небензя повідомив, що чекає на главу МЗС Росії Сергія Лаврова, який візьме участь в низці засідань Ради безпеки ООН.

Які ризики для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Росія зловживатиме майбутнім головуванням у Раді Безпеки ООН. Держава-агресорка просуватиме маніпулятивні наративи про її війну проти України та задля ухвалення неправомірних рішень.

Сам факт російського головування свідчить про те, що щось відбувається не так в архітектурі світової безпеки,

– зазначив Кулеба.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що головування Росії – це чергове зґвалтування міжнародного права. Москва веде агресивну війну, порушує норми гуманітарного та кримінального права, знищує Статут ООН, нехтує ядерною безпекою. Така країна не може очолювати головний безпековий орган у світі.

Головуючий не має багато повноважень

Керівник Секретаріату Ради безпеки ООН у 2009-2016 роках Олександр Мацука зауважив, що головуючий в Радбезі насправді є дуже обмеженим у діях, пише BBC. Тому максимум, що можна очікувати від Небензі – це "прояви хамства".

Якщо росіяни будуть порушувати процедуру, захочуть внести якийсь пункт, щось провокаційне на порядок денний Ради безпеки ООН, інші члени просто проголосують проти цього, і все закінчиться".

Реакція США

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр наголосила, що Росії не місце у Раді Безпеки ООН. Вона використовуватиме своє головування для дезінформації та виправдання воєнних злочинів.

Попри це, Росія є постійним членом Радбезу, тож, за словами речниці, немає реальних міжнародно-правових шляхів змінити це.

Щоб виключити Росію з Ради безпеки ООН, її потрібно вигнати з самої організації,. Вже є країни, які погоджуються, що Росія незаконно займає місце Радянського Союзу. Однак завадити може стати небажання багатьох держав робити різкі кроки щодо Москви.