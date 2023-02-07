Які дві країни зможуть "доїти" Росію і ставити їй свої умови

Учора був перший робочий день, коли почали діяти чергові санкції проти російського нафтокомплексу. З 5 лютого запровадили "стелю" цін на нафтопродукти. Вона становить 45 доларів за барель для "темних" (мазут, гудрон, бітум) та 100 доларів для "світлих" (бензин, газ, дизель) нафтопродуктів.

У Росії впаде видобуток нафти

Російські нафтопереробні заводи готуються до скорочення виробництва на 15%. Слідом за цим може і має впасти видобуток нафти 2023 року – якщо нема чого виробляти, то навіщо добувати?

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За різними оцінками цього року видобуток зменшиться на 10%. Загалом перероблювання нафти у Росії зменшуватиметься постійно. До 2030 року, як прогнозують самі росіяни, воно може скоротитися на 25%.

Чи відчутне скорочення постачання нафтопродуктів для Росії? Однозначно. Ця стаття доходів раніше приносила приблизно стільки ж коштів, як і видобуток нафти: 70 мільярдів доларів – перероблювання, 111 мільярдів – видобуток.

Тепер буде менше – санкції та "стелі" запроваджено і на те, і на інше. За даними глави Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіха Біроля, лише в січні доходи Росії від експорту нафти й газу знизилися приблизно на 8 мільярдів доларів.

Індія та Китай почнуть заробляти на Росії

Тримається Росія переважно завдяки Китаю. Саме вона купує сиру нафту, але з нафтопродуктами так не буде. Оскільки й Китай, й Індія самі є великими виробниками. Тож Росії вкотре вкажуть на її місце – вона цікава як країна, що дає сировину, але не як виробник продукції. Її Росія може залишити для внутрішнього користування, а він зменшуватиметься, оскільки рівень життя на Росії погіршується.

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Звідси виникнуть і чергові політичні зміни – Китай та Індія "доїтимуть" Росію, скуповуючи за безцінь її ресурси, та ще й висуваючи вимоги, мовляв: "Рипатиметеся не так, як нам треба – "відключимо газ", бо кому ще крім як нам ви потрібні?".

Ба більше, ці країни будуть заробляти на Росії, а не тільки забезпечувати себе. Вже зараз Індія купує у Росії нафту зі знижкою та перепродує її західним країнам.

Як Кремль втрачає свій вплив у світі

Тож Росія втрачає свою суб'єктність. Вона може скільки завгодно надувати щоки пропонуючи якийсь особливий шлях розвитку чи особливу систему цінностей, але нічого цього немає. Вся ця ідеологічна надбудова за ресурсні гроші є тимчасовою і може існувати в межах та умовах накопиченого потенціалу, який у нинішніх умовах скорочується.

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Або, як люблять говорити у Росії: "демонструє тенденцію негативного зростання". І мовиться не лише про фінансовий, а й інтелектуальний потенціал. Ті, що поїхали, залишили немічних духом жити у перехідних від авторитаризму до диктатури умовах. Тепер ці маси ще більше стверджуються як проста рабська сила, яка в кращому разі може освоїти крадені технології, але ніяк не продукувати щось своє. Ось такий вигляд має "застій".