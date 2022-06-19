Росія стоїть на порозі великих радикальних змін, – Маринович назвав конкретні етапи

Очевидно, росіяни прирекли себе на життя в ізоляції від цивілізованого світу на довгі роки. І винна у цьому не лише влада, а й сам народ, який підтримує вторгнення на територію суверенної України та звірства стосовно мирного населення.

Однак, в перспективі Росія може отримати шанс на порятунок. Про це 24 каналу сказав проректор Українського Католицького Університету Мирослав Маринович.

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Як змінюватиметься Росія

На думку Мариновича, сьогодні Росія стоїть на порозі радикальних змін. "Я не говорю місяць або рік. Невідомо, скільки це триватиме", – підкреслив проректор. Він назвав конкретні етапи, які пройде країна-агресорка:

Прагнення зберегти те, що є – структуру, формат або парадигму Росії, а також пристосувати це до нових несприятливих обставин. "Дуже сподіваюся на те, що їм це не вдасться", – сказав Маринович. Постане питання про зміну парадигми. Раніше про це говорив історик Юрій Афанасьєв. "Таку Росію, якою вона є сьогодні, рятувати не треба", – зауважив спікер.

Потрібно зробити усе можливе для того, щоб російський народм від імперського народу нарешті перейшов до статусу національного народу у своїх маленьких історичних кордонах, коли було Московське царство – до того, як воно розбухло до Російської імперії,

– підсумував проректор УКУ.

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Країна-терористка відповість за свої злочини

Зауважимо, український письменник Ян Валетов переконаний, що Росія має відповісти за все, що вчинила – не тільки у нас, а скрізь. "Вона коїла це сотні років, міняючи фасад, але не міняючи своєї підлючої імперської суті. Настав час відповісти за справи та слова. За жорстокість, за підступність і підлу нахабну брехню", – підкреслює він.

Справді, хтось мав покласти край злочинам кремлівських негідників, які уявили себе всесильними. Хтось мав повстати й дати відсіч. Так склалося, що ця місія випала на долю України. І компромісів тут бути не може. Жодного збереженого обличчя та можливості піти з гідністю. "Немає там гідності, ні з чим йти", – сказав письменник.

Крім того, увесь світ забезпечить виховний ефект для держави-агресорки. Очікується, що його має вистачити на 300, а то й 500 років.

Росія зараз стоїть на порозі великих радикальних змін, – Маринович: дивіться відео