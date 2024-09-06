Загинули 62 бійці: Офіс генпрокурора розпочав розслідування 28 розстрілів українських полонених

Офіс генпрокурора розслідує 28 розстрілів українських військових із боку росіян. Загалом за час повномасштабної війни окупанти стратили 62 бійці.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін. За його словами, російські окупанти регулярно скоюють воєнні злочини на різних напрямках фронту.

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Росіяни жорстоко вбивають українців

На початку вересня у соціальних мережах з'явилося нове відео розстрілу на Торецькому напрямку. Донецька обласна прокуратура виявила запис, на якому троє солдатів однієї з бригад ЗСУ виходять із підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підійшли вороги. Окупанти поклали їх обличчям униз на землю, а потім майже одразу розстріляли у спину.

Важливо! Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі українські слідчі перевіряють ці дані, розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Деякі випадки страти українських військових залишаються непоміченими

Журналісти також повідомили, що у них є відео, на якому можна побачити страту трьох українців російськими військами. Це відео було знято під час боїв наприкінці серпня неподалік Покровська.

Український військовослужбовець, який надав запис із безпілотника, зазначив, що їхньому підрозділу відомо про безліч подібних випадків на передовій, які залишаються незаслужено непоміченими та не розслідуються.

Аналогічні злочини були скоєні у різних областях України різними підрозділами, що дозволяє стверджувати, що така політика Кремля може бути класифікована як злочин проти людяності,

– заявив Костін.

За його словами, загалом так загинули 62 українські військовослужбовці.